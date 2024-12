Salerno, Fiabe d’Artista al Teatro Augusteo con Lo Schiaccianoci

Il Comune di Salerno, insieme con la Camera di Commercio e Confcommercio Salerno, presenta il terzo attesissimo appuntamento dell’edizione 2024 di Fiabe d’Artista, la mini rassegna di family show che ha già conquistato il pubblico salernitano con due serate da tutto esaurito. Protagonista della penultima serata sarà uno dei titoli più iconici del Natale: Lo Schiaccianoci.

Lo Schiaccianoci di Antonello Ronga in scena il 29 dicembre al Teatro Augusteo di Salerno

Lo spettacolo, in scena domenica 29 dicembre alle ore 18:30 presso il Teatro Augusteo di Salerno, è una produzione della Compagnia dell’Arte di Salerno, diretta da Antonello Ronga. Lo Schiaccianoci è un vero classico che, attraverso il linguaggio del teatro, racchiude la magia del Natale e il potere dell’immaginazione.

La trama si apre durante la Vigilia di Natale, in una casa festosamente addobbata, dove amici e parenti si riuniscono attorno a un grande albero illuminato. Clara, la protagonista, riceve in dono uno schiaccianoci che, durante la notte, si anima, dando il via a un’avventura straordinaria. Tra soldatini, topi guerrieri, paesaggi incantati e la Fata Confetto, la storia celebra il coraggio, l’amore e la capacità di sognare.

L’opera, ispirata al racconto di E.T.A.

Hoffmann e alla celebre musica di Čajkovskij, è un inno alla fantasia che emoziona adulti e bambini. La versione teatrale della Compagnia dell’Arte mescola danza, recitazione e scenografie fiabesche per un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Lo Schiaccianoci è il terzo appuntamento della rassegna Fiabe d’artista

Il successo di Fiabe d’Artista

Regia e testo di Antonello Ronga, Scene di Francesco Sommaripa, Costumi di Giada D’Ambro, Coreografie di Fortuna Capasso per il Professional Ballet, Audio e luci di Giuseppe Petti (Audio Luci GFM)

Nel cast: Mauro Collina, Teresa Di Florio, Ludovica Ferraro, Alessandro Amatrudo, Aurora Renata Ronga, Andrea Mauro, Gianni D’Amato e Chiara D’Amato.

La direzione organizzativa è di Valentina Tortora. Dopo il sold out dei primi due appuntamenti, Fiabe d’Artista si conferma una delle rassegne più amate dalle famiglie salernitane. Anche per questa serata si prevede una grande affluenza, quindi si raccomanda al pubblico di arrivare puntuale: l’ingresso in sala sarà consentito dalle ore 18:00, fino ad esaurimento posti. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del Natale e lasciarsi trasportare in un mondo di fiaba.