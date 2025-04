Alessandro Coatti massacrato in Colombia: ‘Libero e inclusivo’, il movente che non convince

Alessandro Coatti

Lo ricordano come uno spirito libero e profondamente umano, capace di ascolto, empatia e riflessione. Alessandro Coatti, ricercatore di spicco nella bioetica presso la Royal Society of Biology, ha rappresentato una voce autorevole nel dibattito sui diritti e sull’inclusione nella comunità scientifica. Nel 2024 aveva guidato la prima delegazione della Royal Society al Pride di Londra, testimonianza del suo costante impegno per l’autenticità dell’identità personale e la parità.

Il dolore della Scuola Normale Superiore di Pisa

Il ricordo dei suoi colleghi della Scuola Normale Superiore di Pisa traccia un ritratto commosso: “Alessandro amava interrogarsi, mai superficiale, sempre curioso. Dopo le lezioni cercava il confronto, portando riflessioni stimolanti”. Ne sottolineano la dolcezza, la meraviglia negli occhi azzurri, la passione per la natura e le lingue. “Era un umanista nel senso più profondo”.

La tragica fine e le indagini

Il suo corpo è stato ritrovato fatto a pezzi a Santa Marta, in Colombia. Solo con il rinvenimento dell’ultimo arto, la polizia ha potuto ricomporre la vittima. Le indagini proseguono e le autorità locali hanno offerto una ricompensa di 50 milioni di pesos per chi fornirà informazioni utili. Il colonnello Ríos ha parlato di collaborazione con la popolazione e dell’impegno per una verità rapida. Ma la famiglia Coatti, e in particolare lo zio Giovanni, respinge con sdegno le ipotesi mediatiche su un possibile movente omofobo: “Cosa cambierebbe? Nulla può giustificare una morte così orrenda”.