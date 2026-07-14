Andrea Baroni muore a 24 anni dopo lo schianto in moto a Vergato: il dolore della mamma sui social

Andrea Baroni è deceduto in un tragico incidente

Non ce l’ha fatta Andrea Baroni, il motociclista di 24 anni rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì sulla strada statale 64 Porrettana, all’altezza della località Carbona, nel territorio di Vergato. Il giovane, nato a Bologna e residente a Sala Bolognese, è morto all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito familiari, amici e conoscenti. Sui social è stato il commovente messaggio della madre ad annunciare il lutto: accanto a una fotografia che li ritrae insieme ha scritto «Questo è il mio angelo volato in cielo a 24 anni».

Lo schianto sulla Porrettana

L’incidente si è verificato intorno alle 17 di lunedì lungo la statale 64 Porrettana.

Secondo una prima ricostruzione, Andrea Baroni stava viaggiando in sella alla sua Yamaha supersport in direzione Bologna quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camioncino condotto da un uomo di 40 anni, di origine romena, che procedeva nella direzione opposta.

L’impatto è stato violentissimo. Il giovane motociclista è stato sbalzato dalla moto, finendo rovinosamente sull’asfalto e riportando ferite gravissime.

Saranno gli accertamenti dei Carabinieri della Stazione di Vergato a chiarire l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.

I soccorsi e la corsa disperata in ospedale

L’allarme è scattato immediatamente dopo l’incidente.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, mobilitato vista la gravità delle condizioni del motociclista.

Dopo essere stato stabilizzato, Andrea Baroni è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, dove i medici hanno tentato per ore di salvargli la vita.

Nonostante gli sforzi dell’équipe sanitaria, il 24enne è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Il dolore della famiglia e degli amici

Per gli amici era semplicemente “Baro” o “André”, un ragazzo molto conosciuto e benvoluto.

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro dei social, dove in tanti hanno lasciato messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

A commuovere è stato soprattutto il post pubblicato dalla madre, che ha scelto una foto insieme al figlio accompagnandola con poche parole cariche di dolore:

«Questo è il mio angelo volato in cielo a 24 anni».

Andrea Baroni era un ex studente dell’IIS Belluzzi-Fioravanti e viveva a Sala Bolognese. La sua scomparsa ha lasciato sgomenta l’intera comunità.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri di Vergato, che hanno lavorato per diverse ore sul luogo dell’incidente, mentre la Porrettana è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.

Con il decesso del giovane, la Procura competente aprirà, come previsto dalla procedura in casi analoghi, un fascicolo per omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto, finalizzato a consentire tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e verificare eventuali responsabilità. Nell’ambito dell’inchiesta sarà iscritto nel registro degli indagati, sempre come atto dovuto, il conducente del camioncino coinvolto nell’incidente.

Saranno ora gli accertamenti tecnici, le testimonianze raccolte e gli eventuali rilievi eseguiti sui mezzi a permettere agli investigatori di fare piena luce su quanto accaduto lungo la statale Porrettana, teatro dell’ennesima tragedia della strada.