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«Non ha mai detto “bella stronza”»: la difesa di Andrea Sempio interviene sulle intercettazioni e cita Stasi

DiRedazione

Pubblicato: 3 Lug, 2026 - ore: 00:08 #Alberto Stasi, #Andrea Sempio, #Chiara Poggi, #Garlasco
Andrea SempioAndrea Sempio

L’avvocato Angela Taccia contesta l’interpretazione delle intercettazioni

Tornano a far discutere le intercettazioni legate all’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. A intervenire è Angela Taccia, avvocato di Andrea Sempio, che contesta l’interpretazione attribuita ad alcune frasi riportate nelle conversazioni dell’indagato.

Ospite della trasmissione Iceberg Lombardia, in onda su Telelombardia, la legale ha sostenuto che alcune parole sarebbero state comprese in modo errato, alterandone il significato.

«Non ha mai insultato Chiara Poggi»

Secondo Angela Taccia, Andrea Sempio non avrebbe mai pronunciato l’espressione offensiva attribuitagli nei confronti della vittima.

«Alcune parole nelle intercettazioni sono state capite in modo sbagliato e con un’acredine verso Chiara Poggi che Sempio non ha mai avuto. Non ha mai detto “bella stronza” verso Chiara, ma “bella stronzata”, in riferimento alle accuse contro di lui», ha dichiarato l’avvocato.

La difesa sostiene quindi che quella frase fosse riferita alle contestazioni mosse nei confronti del proprio assistito e non alla giovane uccisa nel 2007.

La spiegazione sulle tre telefonate a casa Poggi

Nel corso dell’intervista, Taccia è tornata anche su uno degli aspetti più discussi dell’inchiesta, ovvero le tre telefonate effettuate da Andrea Sempio all’abitazione della famiglia Poggi.

Secondo la ricostruzione della legale, anche quell’episodio avrebbe una spiegazione ben precisa.

«Nella terza telefonata, durata 21 secondi, Sempio ha chiesto a Chiara quando sarebbe tornato Marco dalla vacanza. Poi non ha più chiamato», ha spiegato.

Un chiarimento che punta a ridimensionare le interpretazioni sorte negli ultimi mesi attorno a quei contatti telefonici.

Il riferimento ad Alberto Stasi

Nel suo intervento, Angela Taccia ha poi richiamato un altro elemento già noto della vicenda giudiziaria.

«Se sono strane le telefonate di Sempio a casa Poggi, cosa dovremmo dire delle tante telefonate di Alberto Stasi a casa Poggi la mattina del delitto quando sai che la tua ragazza abita poco distante ed è a casa da sola? Tutto allora può essere frutto di suggestioni», ha affermato.

Le dichiarazioni della legale rappresentano la posizione della difesa di Andrea Sempio e si inseriscono nel dibattito che accompagna i nuovi sviluppi investigativi sul delitto di Garlasco.

Le indagini e il confronto tra le ricostruzioni

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a essere al centro dell’attenzione dopo la riapertura del filone investigativo che coinvolge Andrea Sempio.

In questo contesto, le parole dell’avvocato Angela Taccia mirano a contestare alcuni degli elementi che, secondo la difesa, sarebbero stati interpretati in modo non corretto.

Sarà l’autorità giudiziaria a valutare, nell’ambito degli accertamenti in corso, il peso delle intercettazioni, delle telefonate e degli altri elementi raccolti, confrontando le diverse ricostruzioni emerse nel corso dell’inchiesta.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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