Concorso Ministero della Giustizia, 300 posti per magistrati: prove a giugno 2027, tutti i requisiti

Concorso del Ministero della Giustizia per 300 posti

Ministero della Giustizia, concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Si tratta di una procedura selettiva particolarmente importante per chi aspira a intraprendere la carriera in magistratura. Il calendario è già stato fissato: le prove scritte si svolgeranno dal 21 al 25 giugno 2027. I candidati dovranno quindi organizzare per tempo la preparazione, tenendo conto anche delle ulteriori verifiche previste dal bando, compresi i test psico-attitudinali.

Concorso magistratura 2026, 300 posti disponibili: cosa prevede il bando

Il provvedimento riguarda il reclutamento di 300 magistrati ordinari attraverso una selezione per esami. Il decreto, firmato a Roma il 5 novembre 2026, richiama la normativa che disciplina l’accesso alla magistratura e tiene conto della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura del 21 ottobre 2026.

La procedura è articolata in diverse fasi: prove scritte, eventuale ammissione agli orali, accertamento della conoscenza di una lingua straniera e valutazione psico-attitudinale.

L’obiettivo è individuare i candidati che possiedono la preparazione giuridica e le caratteristiche necessarie per ricoprire il ruolo di magistrato ordinario.

Requisiti per partecipare al concorso del Ministero della Giustizia

Il bando stabilisce alcuni requisiti generali indispensabili per l’ammissione. Tra quelli espressamente indicati nell’articolo 2 figurano la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e una condotta incensurabile.

La partecipazione è inoltre subordinata al possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sull’accesso in magistratura e specificati nel testo integrale del decreto.

È importante verificare attentamente tutte le condizioni richieste prima di inoltrare la candidatura, considerando che la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti può comportare l’esclusione dalla procedura.L’accesso è consentito anche a chi ha svolto per almeno sei anni, senza demerito e senza revoca, le funzioni di magistrato onorario.

Sono inoltre ammessi i laureati in giurisprudenza con laurea conseguita al termine di un corso universitario di almeno quattro anni, purché rientrino nelle condizioni previste dal bando. Tra queste figurano il conseguimento del diploma presso una scuola di specializzazione per le professioni legali, una specializzazione biennale in una disciplina giuridica oppure il completamento positivo dello stage presso gli uffici giudiziari o di un tirocinio professionale di 18 mesi presso l’Avvocatura dello Stato.

È previsto anche il pagamento di un contributo di segreteria di 50 euro, da effettuare attraverso il sistema PagoPA. La somma non è rimborsabile.

Prove scritte dal 21 al 25 giugno 2027: il calendario

Una delle informazioni più importanti per gli aspiranti magistrati riguarda le date degli esami. Le prove scritte sono programmate dal 21 al 25 giugno 2027.

La sede, gli orari e le disposizioni organizzative saranno comunicati attraverso il diario ufficiale che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2027, oltre che sul portale del Ministero della Giustizia.

La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi dovranno presentarsi senza necessità di ulteriori convocazioni, muniti di un documento di riconoscimento valido e del codice identificativo.

Prova orale e test psico-attitudinali: le soglie da superare

Il superamento delle prove scritte costituisce il presupposto per accedere alla fase successiva. In particolare, saranno ammessi agli orali i candidati che avranno ottenuto almeno 12 punti su 20 in ciascuna delle materie previste per gli scritti.

Per conseguire l’idoneità nella prova orale sarà necessario raggiungere almeno 6 punti su 10 in ciascuna delle materie indicate dal bando, ottenere un giudizio sufficiente nella lingua straniera prescelta e superare la valutazione psico-attitudinale.

È inoltre richiesta una votazione complessiva non inferiore a 108 punti nelle due prove. Non sono ammesse frazioni di punto.

Una delle particolarità della procedura riguarda proprio l’accertamento psico-attitudinale. I candidati ammessi agli orali dovranno sostenere preventivamente una sessione collettiva di test, organizzata nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti.

La partecipazione è obbligatoria: la mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso e la decadenza dall’ammissione alla prova orale, indipendentemente dalla motivazione dell’assenza.

Come presentare la domanda: procedura online e documenti necessari

La candidatura deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale del Ministero della Giustizia, collegandosi a www.giustizia.it e accedendo alla sezione Strumenti, Concorsi, esami, selezioni e assunzioni.

Per autenticarsi è necessario utilizzare una delle seguenti credenziali: SPID di secondo livello, Carta d’identità elettronica (CIE) oppure Carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso, bisogna compilare l’apposito modulo elettronico, inserendo i dati anagrafici, il codice fiscale, i recapiti, le informazioni relative al titolo di studio e la categoria di appartenenza tra quelle ammesse dal bando.

Il candidato deve inoltre indicare la lingua straniera scelta per il colloquio orale tra inglese, francese, spagnolo e tedesco. La domanda non necessita di firma autografa, ma deve essere completata con il pagamento del contributo di segreteria tramite PagoPA e successivamente trasmessa attraverso l’apposita funzione del portale.

Un passaggio particolarmente importante riguarda la ricevuta: dopo l’invio, il sistema trasmette all’indirizzo e-mail indicato dal candidato la conferma di acquisizione della domanda e un codice identificativo comprensivo di codice a barre. Quest’ultimo deve essere conservato e stampato perché dovrà essere esibito in occasione delle prove scritte.

La procedura si considera conclusa soltanto quando la domanda risulta effettivamente inviata e il sistema ha generato il codice identificativo. Il semplice salvataggio del modulo non equivale alla presentazione della candidatura. In caso di più invii, sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda trasmessa.

Scadenza del concorso magistrati: un mese per presentare la candidatura

Il termine per partecipare è fissato al 10 dicembre 2026. La domanda deve essere inviata entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 10 novembre 2026.

Dopo la scadenza, il sistema informatico non consentirà più di accedere al modulo né di trasmettere nuove candidature. Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità differenti da quelle indicate nel bando oppure prive dell’effettivo invio telematico.

I candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento possono richiedere, già in fase di compilazione della domanda, gli ausili, gli strumenti compensativi e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per sostenere le prove, allegando la certificazione richiesta.

Il bando completo e le istruzioni operative per la candidatura sono disponibili sul portale ufficiale del Ministero della Giustizia.

Graduatoria e nomina dei 300 vincitori

Al termine delle verifiche, la commissione esaminatrice predisporrà la graduatoria sulla base del punteggio complessivamente ottenuto dai candidati idonei.

La graduatoria sarà trasmessa al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione e la deliberazione relativa alla nomina dei vincitori. Il Csm dovrà provvedere entro venti giorni dalla ricezione, mentre i successivi decreti ministeriali saranno emanati entro dieci giorni dalla ricezione della delibera.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Dalla pubblicazione decorrerà un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Dove consultare il bando e le comunicazioni ufficiali

Il testo integrale del concorso per 300 magistrati ordinari è consultabile attraverso la Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2026 e sul portale istituzionale del Ministero della Giustizia, nella sezione dedicata a concorsi, esami, selezioni e assunzioni.

Gli aggiornamenti relativi al calendario, alle sedi delle prove e alle successive fasi della selezione saranno pubblicati sui canali ufficiali dell’amministrazione.

Per gli aspiranti magistrati si apre dunque un percorso selettivo impegnativo, con le prove scritte già fissate per giugno 2027 e una fase psico-attitudinale obbligatoria che rappresenta un ulteriore passaggio da superare per arrivare alla nomina.