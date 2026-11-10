Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli non arretra su Guendalina Tavassi: poi le parole su Ilary Blasi dopo lo scontro

Guendalina Tavassi e Selvaggia Lucarelli

L’affondo su Guendalina Tavassi in puntata e il post di Selvaggia Lucarelli su Instagram

Non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro e rilancia la polemica proprio mentre il pubblico continua a dividersi. Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Guendalina Tavassi dopo il confronto andato in scena nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Al centro della discussione c’è ancora quella parola, «bulla», utilizzata dall’opinionista per descrivere il comportamento della concorrente e contestata da Ilary Blasi durante la diretta.

Una presa di posizione che ha acceso il dibattito tra i telespettatori e che Lucarelli ha deciso di approfondire anche attraverso Instagram. Il messaggio è inequivocabile: non intende giustificarsi per aver utilizzato quell’espressione, ma vuole precisare a cosa si riferisse.

«Non intendo affatto giustificarmi per aver definito “bulla” Guendalina e l’ho ribadito anche in puntata», ha scritto l’opinionista.

Perché Selvaggia Lucarelli ha definito bulla la concorrente del Grande Fratello Vip

La giornalista ha precisato che il suo giudizio non riguarda il bullismo come fenomeno sociale e psicologico, ma esclusivamente gli atteggiamenti che, a suo parere, Tavassi avrebbe manifestato all’interno della Casa.

Nel mirino ci sarebbero comportamenti considerati «prepotenti, arroganti e intimidatori» nei confronti degli altri concorrenti, comprese alcune presunte pressioni legate alle nomination.

Una precisazione importante, perché durante la puntata Ilary Blasi aveva contestato proprio la scelta del termine. La conduttrice aveva invitato l’opinionista a utilizzare espressioni meno pesanti, suggerendo di descrivere Guendalina Tavassi come una provocatrice che ogni tanto esagera, piuttosto che ricorrere a una definizione così delicata.

Due valutazioni differenti sul comportamento della concorrente, che hanno dato vita a uno dei momenti più discussi della diretta.

Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli, cosa ha detto l’opinionista dopo il confronto

Ma nel suo intervento social Selvaggia Lucarelli ha affrontato anche un altro argomento, quello che riguarda il rapporto con la conduttrice del reality.

Le divergenze espresse in studio avevano alimentato interrogativi tra i telespettatori, con il sospetto che il confronto potesse nascondere qualche attrito personale. L’opinionista ha voluto mettere un punto alle interpretazioni circolate dopo la puntata.

«Avere opinioni diverse, come con Ilary o Cesara o chiunque, su una concorrente non significa essere nemici», ha precisato.

Un messaggio che ridimensiona le ipotesi di contrasti con Ilary Blasi e riconduce la discussione al normale confronto televisivo. Secondo Lucarelli, infatti, avere posizioni differenti sui concorrenti fa parte del ruolo di chi è chiamato a commentare le dinamiche del programma.

L’opinionista ha poi rivolto un pensiero anche al pubblico, invitando a non trasformare le discussioni sul reality in occasioni per alimentare aggressività fuori dalla Casa: «Possiamo discutere di chi sia arrogante dentro una casa senza diventare arroganti noi fuori».

Guendalina Tavassi in lacrime, il duro sfogo del compagno Federico Perna

La vicenda ha avuto un ulteriore seguito sui social con l’intervento di Federico Perna, compagno di Guendalina Tavassi. Quest’ultimo ha condiviso un filmato nel quale la concorrente appare in lacrime dopo le parole ricevute da Lucarelli, accompagnandolo con un messaggio molto duro.

«Vedere queste scene mi fa stringere il cuore e mi fa terribilmente arrabbiare», ha scritto Perna, contestando quello che considera un passaggio dalle critiche alle dinamiche del gioco a giudizi personali sulla concorrente.

Il compagno di Guendalina ha poi ribadito il proprio sostegno, lasciando intendere di essere pronto a difenderla anche fuori dalla Casa: «Io vado in guerra per te, forza Cuore. Se per sbaglio dovessi vincere pensa quanto ci divertiamo. Ti amo».

Il confronto, dunque, continua su più fronti: Selvaggia Lucarelli resta ferma sulla propria valutazione di Guendalina Tavassi, mentre Federico Perna prende posizione in difesa della concorrente. Nel frattempo, l’opinionista ha voluto chiarire anche il significato del confronto con Ilary Blasi, evitando che una divergenza televisiva venga interpretata come una guerra personale.