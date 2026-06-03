Auto piomba sui ragazzi fuori dalla discoteca a Taormina, Cateno De Luca: ‘Tentato omicidio, va arrestato’ (VIDEO)

A sinistra l'auto si fionda su alcuni giovani all'esterno della discoteca, il video è stato pubblicato dal sindaco Cateno De Luca

Paura nella notte davanti all’Ipanema: il video riprende l’auto lanciata verso un gruppo di giovani

Momenti di terrore nella notte tra l’1 e il 2 giugno a Taormina, dove un’auto si è diretta a forte velocità contro un gruppo di ragazzi all’esterno della discoteca Ipanema. Una scena che, secondo il sindaco Cateno De Luca, avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

A documentare tutto sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza diffuse dallo stesso primo cittadino sui social. Nel filmato si vede una vettura effettuare un’inversione di marcia e puntare improvvisamente verso alcuni giovani che stavano camminando lungo la strada dopo una serata trascorsa nel locale.

Solo per una serie di circostanze fortunate non ci sarebbero state conseguenze ben più gravi.

Cateno De Luca: “Se non ci è scappato il morto è stato un caso”

Durissimo il commento del sindaco di Taormina, che ha parlato apertamente di un possibile tentato omicidio.

“Non posso tollerare un fatto del genere nel territorio di Taormina”, ha dichiarato De Luca, annunciando di avere immediatamente trasmesso il video alla Polizia di Stato e alla Polizia Municipale per identificare il conducente.

Secondo il primo cittadino, le immagini sarebbero sufficientemente nitide da consentire agli investigatori di risalire rapidamente all’autore del gesto.

“Se non ci è scappato il morto è stato solo un caso”, ha affermato, sottolineando come l’episodio abbia provocato sconcerto non solo nella veste istituzionale ma anche come padre.

Cosa è successo fuori dalla discoteca Ipanema?

Le prime ricostruzioni parlano di una situazione nata all’esterno del locale notturno, dove sarebbe scoppiata una lite poco prima dell’episodio.

Successivamente l’automobilista avrebbe imboccato la strada dirigendosi verso il gruppo di giovani presenti nei pressi dell’uscita della discoteca.

Secondo quanto riferito dallo stesso De Luca, ci sarebbero stati anche dei feriti, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica e individuare eventuali responsabilità.

L’identificazione del conducente sarebbe già a uno stadio avanzato grazie alle segnalazioni arrivate dopo la diffusione del filmato.

Sicurezza nella movida, la richiesta al Governo

L’episodio ha spinto il sindaco di Taormina a rivolgersi direttamente al Governo nazionale.

De Luca ha inviato una richiesta formale alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al presidente dell’Anci chiedendo un confronto urgente sul tema della sicurezza nelle aree della movida.

Secondo il sindaco, quanto accaduto davanti all’Ipanema dimostrerebbe come i problemi non riguardino soltanto l’interno dei locali ma soprattutto le zone esterne, dove spesso si verificano gli episodi più critici.

Perché il caso potrebbe riaprire il dibattito sulla movida

La vicenda arriva in un momento in cui molte città italiane stanno affrontando problematiche legate alla gestione della vita notturna e alla sicurezza dei giovani.

Per De Luca non si tratta di un episodio isolato ma di un segnale che impone una riflessione più ampia sulle misure di prevenzione.

L’obiettivo dichiarato è evitare che fatti simili possano trasformarsi in tragedie e garantire a ragazzi e famiglie la possibilità di vivere le serate di svago senza correre rischi.

Le indagini intanto proseguono e saranno le verifiche degli investigatori a chiarire cosa abbia spinto il conducente a lanciarsi con l’auto verso il gruppo di giovani all’esterno della discoteca.