Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

La tragedia della 12enne Azzurra Breda a Piove di Sacco: una polmonite fulminante e una comunità sotto choc

DiRedazione

Pubblicato: 2 Gen, 2026 - ore: 20:58 #Azzurra Breda, #Piove di Sacco, #polmonite fulminante
Azzurra BredaAzzurra Breda

Il dramma improvviso: da influenza a polmonite fulminante

Doveva essere una semplice influenza, ma in pochi giorni si è trasformata in tragedia. Azzurra Breda, dodici anni, è morta il 31 dicembre a seguito di una polmonite fulminante presso l’Azienda ospedaliera di Padova. La bambina, residente a Sant’Angelo di Piove di Sacco, era stata ricoverata dopo che le condizioni respiratorie si erano rapidamente aggravate, nonostante inizialmente il ricovero fosse a scopo precauzionale.

Il sindaco Mattia Gastaldi ha commentato su Facebook: “Una perdita del genere lascia attoniti, confusi, senza parole.” La comunità intera si stringe attorno ai familiari, ancora increduli di fronte alla rapidità della malattia.

Polmonite fulminante: una forma rara e aggressiva

La polmonite fulminante è una forma rapida e severa di infezione respiratoria, spesso conseguenza di virus o batteri comuni che in rari casi evolvono in modo letale. I sintomi iniziali possono apparire simili a quelli dell’influenza: febbre alta, tosse e spossatezza. In poche ore, però, possono comparire difficoltà respiratorie gravi, dolore toracico e calo dell’ossigenazione del sangue, rendendo critico ogni intervento medico.

Nonostante l’assistenza 24 ore su 24 e il trasferimento in Terapia intensiva pediatrica, l’evoluzione fulminante ha reso impossibile salvare Azzurra. L’ospedale di Padova rappresenta un punto di riferimento regionale per la pediatria, con protocolli multidisciplinari e trattamenti avanzati come antibiotici ad ampio spettro, ossigenoterapia e ventilazione meccanica, ma in questo caso la malattia ha avuto la meglio.

Comunità sotto choc e cordoglio ufficiale

La famiglia Breda, composta dai genitori Mattia e Valentina e da una sorellina minore, è conosciuta e stimata nel Piovese. La vicesindaco Angela Furlanetto ha dichiarato: “Siamo tutti vicini alla famiglia, la notizia ci ha sconvolti. Azzurra Breda era riservata, educata e partecipe agli eventi dedicati ai più giovani. Ci sono dolori che nessun genitore dovrebbe sopportare.”

In segno di lutto, il paese ha annullato le manifestazioni di Capodanno e dell’Epifania, mentre si attendono eventuali esami autoptici per chiarire le cause della morte fulminante.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

‘Dove sono i feriti non identificati?’: dispersi Crans Montana, l’angoscia dei genitori di Giovanni, Achille e Chiara

Gen 2, 2026 Redazione
Attualità

Orrore in Colorado: donna sbranata da un puma durante un’escursione, è il primo caso mortale dopo 25 anni

Gen 2, 2026 Renato Valdescala
Attualità

Tragedia di Pietracatella: sequestrati 19 alimenti, spunta la data del 5 gennaio per i funerali di madre e figlia

Gen 2, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

La tragedia della 12enne Azzurra Breda a Piove di Sacco: una polmonite fulminante e una comunità sotto choc

Lavoro

Sud e Nord si incontrano nel gusto e nel diritto: Salerno e Treviso uniscono gelato artigianale e innovazione legale

Gossip e TV

Beatrice Arnera, la partner di Raoul Bova racconta l’odio sui social e attacca l’ex: ‘Ricevo minacce e insulti’

Attualità

‘Dove sono i feriti non identificati?’: dispersi Crans Montana, l’angoscia dei genitori di Giovanni, Achille e Chiara

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.