Ilia Malinin, il crollo alle Olimpiadi e messaggi social che preoccupano

Ilia Malinin cerca conforto nello sguardo del padre che ha le mani nei capelli

Da favorito all’ottavo posto nella gara individuale

Doveva essere la consacrazione definitiva, si è trasformata nella serata più difficile della sua carriera. Ilia Malinin, fuoriclasse statunitense del pattinaggio artistico, è scivolato dall’attesissimo primo posto all’ottavo nella gara individuale maschile ai Giochi di Olimpiadi Invernali 2026, al termine di un programma libero segnato da due cadute e diversi errori tecnici.

Il ventunenne era considerato il grande favorito per la medaglia d’oro dopo aver già contribuito in modo decisivo al successo del Team USA nella competizione a squadre. Ma nella prova individuale qualcosa si è incrinato: tensione evidente, elementi non completati con la consueta precisione e una performance lontana dagli standard che lo avevano reso uno dei pattinatori più spettacolari del panorama mondiale.

La pressione olimpica: “Non sapevo gestirla”

Subito dopo la gara, Malinin non ha cercato alibi. “Non sapevo davvero come gestire la pressione”, ha ammesso ai microfoni, riconoscendo il peso del palcoscenico olimpico. Parole che assumono un significato ancora più forte alla luce dei messaggi pubblicati sui social nelle ore precedenti e successive alla competizione.

Lunedì il pattinatore ha condiviso un video sui propri profili – tra cui TikTok – in cui mette a confronto immagini dei suoi trionfi con una fotografia in bianco e nero che lo ritrae seduto, la testa tra le mani. Nella didascalia ha parlato di “battaglie invisibili”, di odio online e di un “inevitabile crollo” maturato sotto una pressione definita “infinita e insormontabile”. Ha inoltre anticipato che sabato arriverà “una versione della storia”, lasciando intendere la volontà di spiegare più a fondo quanto accaduto.

I post rimossi e l’allarme dei fan

A preoccupare maggiormente sono stati alcuni contenuti pubblicati prima della gara e successivamente rimossi. Frasi che esprimevano stanchezza profonda, senso di inadeguatezza e un forte disagio emotivo. Parole che hanno immediatamente allarmato i fan e generato un’ondata di commenti di sostegno.

I messaggi sono stati ripresi anche da testate nazionali e discussi in programmi televisivi come La Vita in Diretta, segno di quanto la vicenda abbia superato l’ambito sportivo per diventare un caso mediatico più ampio. In molti hanno sottolineato come la pressione sui giovani atleti, amplificata dai social network, possa trasformarsi in un carico difficile da sostenere.

Dal talento prodigio all’ottavo posto

Malinin, nato nel 2004 negli Stati Uniti da genitori ex pattinatori russi – Tatiana Malinina e Roman Skorniakov – è considerato uno dei talenti più straordinari della sua generazione. Tecnica esplosiva, quadrupli eseguiti con apparente facilità e un repertorio innovativo lo avevano reso il simbolo del nuovo corso del pattinaggio artistico maschile.

Proprio per questo la caduta olimpica ha avuto un impatto così forte. Le aspettative erano altissime, sia da parte del pubblico sia degli addetti ai lavori. L’oro a squadre sembrava l’anticamera di un trionfo individuale che però non si è materializzato.

Il gala e i prossimi passi

Nonostante la delusione, Malinin è atteso nel tradizionale gala di esibizione che chiuderà il programma olimpico del pattinaggio artistico. Un appuntamento che potrebbe rappresentare l’occasione per tornare sul ghiaccio con maggiore leggerezza, lontano dalla pressione del punteggio.

Resta ora da capire quali saranno i prossimi passi del campione americano, sia sul piano sportivo sia su quello personale. Il riferimento a una futura “versione della storia” lascia intendere che il pattinatore voglia affrontare pubblicamente il tema della pressione psicologica e dell’impatto dell’odio online.

La vicenda di Ilia Malinin riaccende così il dibattito sulla salute mentale nello sport di alto livello. In un’epoca in cui ogni performance viene analizzata, commentata e giudicata in tempo reale sui social, anche i campioni più forti possono trovarsi a combattere battaglie che restano invisibili al pubblico. E a volte, come dimostra questa Olimpiade, il peso di quelle battaglie può riflettersi direttamente sul ghiaccio.