Tragedia a Versailles: bambina americana di 10 anni muore di infarto nel cortile della Reggia

Una bambina è morta dopo aver avvertito un malore mentre era in visita a Versailles

Era in vacanza con la famiglia, soffriva di problemi di salute

Un tragico episodio ha scosso la quiete della Reggia di Versailles: una bambina americana di 10 anni, originaria della Virginia, è morta nel tardo pomeriggio di martedì 2 luglio dopo aver accusato un malore nel cortile del celebre palazzo reale francese. La giovane turista, affetta da problemi di salute e sottoposta a cure mediche, era in visita con la sua famiglia quando ha avuto un arresto cardiaco improvviso.

I soccorsi immediati e l’intervento dei medici

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18:15. La bambina si trovava nel cortile della Reggia quando si è improvvisamente accasciata al suolo. I primi ad intervenire sono stati gli addetti alla sicurezza del sito, seguiti rapidamente dai vigili del fuoco e dal personale del servizio medico d’urgenza (SMUR) di Versailles.

I soccorritori hanno tentato per circa un’ora di rianimarla con un massaggio cardiaco e manovre avanzate, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Alle 19:15 la bambina è stata dichiarata morta.

Possibile colpo di calore, ma non causa diretta

Secondo quanto riportato da Le Parisien, che ha diffuso la notizia, le alte temperature registrate nella giornata – in un’estate già segnata da ondate di calore – potrebbero aver avuto un ruolo aggravante. Tuttavia, i primi accertamenti medico-legali sembrano escludere che il caldo sia stato la causa principale del decesso, attribuito a un infarto in un soggetto già clinicamente fragile.

Il medico presente ha richiesto un ostacolo medico-legale, e sarà aperta un’indagine per chiarire le esatte circostanze della morte.

Una vacanza trasformata in incubo

La famiglia della bambina, giunta dalla Virginia per una vacanza in Francia, è stata immediatamente assistita dalle autorità locali e da un team di supporto psicologico. Il cortile della Reggia, solitamente meta di migliaia di turisti ogni giorno, si è trasformato in pochi istanti in teatro di una tragedia.

Il personale del sito ha espresso cordoglio e ha collaborato pienamente con i soccorritori. La direzione del monumento ha fatto sapere che, pur nella drammaticità dell’evento, la macchina dei soccorsi ha agito con tempestività e professionalità.

Indagine in corso

L’autorità giudiziaria ha già avviato un’indagine per determinare con esattezza le cause del decesso. Gli esami medico-legali saranno cruciali per comprendere se il caldo abbia avuto un’influenza decisiva, o se l’infarto sia stato esclusivamente legato alla patologia preesistente della bambina.