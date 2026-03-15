Bimba di 4 anni muore improvvisamente a Rimini dopo la febbre: disposta l’autopsia

La tragedia all’ospedale Infermi di Rimini
Una tragedia improvvisa e ancora senza una spiegazione ha sconvolto Rimini, dove una bambina ucraina di appena quattro anni, residente con la famiglia in provincia, è morta all’ospedale Infermi dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.
La piccola era stata accompagnata dai genitori venerdì sera intorno alle 21:30 all’ambulatorio delle urgenze pediatriche per un episodio febbrile comparso nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.
Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, la bambina non presentava altri sintomi particolari. I sanitari avevano effettuato gli accertamenti di routine e, in un primo momento, il quadro clinico non aveva fatto emergere elementi particolarmente preoccupanti.
Gli esami e la dimissione durante la notte
Durante la visita i medici avevano rilevato parametri vitali regolari e funzionalità cardiovascolari, respiratorie, neurologiche e addominali nella norma.
Anche gli esami del sangue, eseguiti per verificare l’eventuale presenza di infezioni, non avevano evidenziato anomalie significative.
Dopo la somministrazione di paracetamolo, la febbre era scesa rapidamente. Per prudenza la bambina era stata comunque trattenuta in osservazione per alcune ore.
Intorno alle 00:43, valutando il miglioramento delle condizioni generali, i medici avevano disposto la dimissione.
Il peggioramento improvviso nelle prime ore del mattino
Il quadro clinico è però precipitato nelle prime ore del mattino successivo.
Secondo quanto ricostruito, la bambina avrebbe manifestato un improvviso peggioramento, spingendo i genitori ad allertare il medico dell’emergenza territoriale.
La piccola è arrivata nuovamente al pronto soccorso dell’ospedale Infermi alle 6:35.
I tentativi disperati dei medici
All’arrivo in ospedale la situazione appariva già gravissima.
Un’équipe composta da medico rianimatore, pediatra e personale del pronto soccorso ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione.
I tentativi di salvare la bambina sono proseguiti per oltre un’ora, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile.
Il decesso è stato dichiarato poco dopo.
Indagini e possibile autopsia
La morte della piccola ha inevitabilmente aperto interrogativi sulle cause del drammatico peggioramento.
Saranno ora eseguiti tutti gli accertamenti sanitari necessari per chiarire cosa sia accaduto nelle ore successive alla dimissione.
Non è escluso che la Procura di Rimini disponga l’autopsia, passaggio che potrebbe aiutare a individuare l’origine del malore improvviso.
Una comunità sotto shock
La notizia ha profondamente colpito la comunità locale e il personale sanitario coinvolto nella vicenda.
Una tragedia improvvisa che, al momento, resta avvolta da molti interrogativi e che solo gli accertamenti medico-legali potranno chiarire.