Bambina di 7 anni scompare durante una passeggiata: trovata senza vita in uno stagno a Owston

Nyla May Bradshaw

La scomparsa e il tragico ritrovamento di Nyla May Bradshaw

Una vicenda drammatica ha scosso il South Yorkshire.

La piccola Nyla May Bradshaw, sette anni, è stata trovata senza vita dopo essere scomparsa durante una passeggiata nella zona di Owston, a nord di Doncaster.

Il corpo della bambina è stato rinvenuto in uno stagno all’interno di un campo da golf. Soccorsa e trasportata d’urgenza al Doncaster Royal Infirmary, per lei non c’è stato nulla da fare.

Cosa è successo: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso durante l’inchiesta, Nyla si trovava sotto la supervisione di una babysitter, che l’aveva portata in un parco della zona.

Nel corso della giornata, la bambina avrebbe attraversato un varco nella recinzione, allontanandosi verso un’area boschiva adiacente al campo da golf di Owston.

Da quel momento si sono perse le sue tracce.

Le ricerche e l’intervento dei soccorsi

L’allarme è stato lanciato immediatamente dalla babysitter, che ha avvisato sia la famiglia sia le forze dell’ordine.

È scattata così una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto polizia, volontari e mezzi specializzati, tra cui droni ed elicotteri.

La bambina è stata poi individuata nello stagno, priva di sensi e a faccia in giù.

Trasportata in ospedale, i medici hanno tentato di rianimarla, ma senza successo.

Il profilo della bambina e le esigenze di assistenza

Durante l’udienza è stato ricordato che Nyla era una bambina non verbale con diagnosi di autismo, con bisogni complessi che richiedevano una supervisione costante.

Frequentava una scuola specializzata e necessitava di assistenza individuale continua.

Un elemento che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sull’adeguatezza dei sistemi di supporto per i minori con disabilità.

L’inchiesta e gli accertamenti in corso

Le autorità stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli sulle cause del decesso, mentre l’inchiesta proseguirà nei prossimi mesi, con una nuova udienza fissata in via preliminare per dicembre.

Gli investigatori stanno esaminando ogni aspetto legato alla supervisione e alle circostanze che hanno portato all’allontanamento della bambina.

Il dolore della comunità e le reazioni

La morte di Nyla ha suscitato profonda commozione nella comunità locale.

Un’organizzazione che supporta bambini autistici ha ricordato la piccola come una bambina amata, capace di lasciare un segno profondo anche senza parole.

Allo stesso tempo, la tragedia ha sollevato interrogativi più ampi sulle condizioni di assistenza ai minori con bisogni speciali al di fuori dell’ambiente scolastico.

Nel frattempo, è stata avviata una raccolta fondi online per sostenere la famiglia nelle spese funerarie e in questo momento di grande difficoltà.