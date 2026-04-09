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Tragedia in hotel a Rimini: morte cerebrale per il 12enne rimasto incastrato nella vasca idromassaggio

DiRedazione

Pubblicato: 9 Apr, 2026 - ore: 19:12 #Pennabilli, #Rimini, #vasca idromassaggio
Ragazzino di 12 anni gravissimo dopo essere risucchiato dal bocchettone di una piscina idromassaggioRagazzino di 12 anni gravissimo dopo essere risucchiato dal bocchettone di una piscina idromassaggio

La tragedia a Pennabilli: dichiarata la morte cerebrale

Si sono spente le speranze per il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, coinvolto in un grave incidente avvenuto nel giorno di Pasqua in un hotel di Pennabilli, nel Riminese.

Nel primo pomeriggio è stata dichiarata la morte cerebrale all’ospedale Infermi di Rimini, dove il giovane era ricoverato da quattro giorni in condizioni disperate nel reparto di rianimazione.

Ora si avvia la procedura prevista in questi casi, mentre la vicenda entra a pieno titolo nell’ambito giudiziario.

Cosa è successo nella vasca idromassaggio

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava nella spa dell’hotel insieme ai familiari quando è rimasto incastrato con una gamba nel bocchettone della vasca idromassaggio.

Il sistema di aspirazione lo avrebbe risucchiato, impedendogli di riemergere.

La vasca, profonda poco più di un metro, si è trasformata in una trappola: il 12enne sarebbe rimasto sott’acqua per diversi minuti.

A lanciare l’allarme sono stati i genitori, presenti al momento dell’incidente, dopo aver notato movimenti anomali.

I soccorsi e il ricovero in condizioni gravissime

I soccorsi sono stati immediati.

È stato necessario spegnere l’impianto per liberare il ragazzo, estratto dall’acqua in arresto cardiaco.

I sanitari del 118 sono riusciti a rianimarlo sul posto dopo ripetute manovre, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente critiche.

Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Infermi di Rimini, non ha mai ripreso conoscenza.

Le indagini: fascicolo per omicidio colposo

La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo che, alla luce degli sviluppi, sarà riqualificato in omicidio colposo, al momento contro ignoti.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Novafeltria, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto.

Sotto sequestro la vasca e l’intera area della spa.

Al centro dell’inchiesta i sistemi di sicurezza

Uno degli aspetti principali su cui si concentrano gli investigatori riguarda la sicurezza dell’impianto.

In particolare:

  • la presenza e l’efficienza delle griglie di protezione dei bocchettoni
  • il corretto funzionamento del sistema di aspirazione
  • eventuali anomalie tecniche o carenze nella manutenzione

Una relazione tecnica è già stata acquisita dagli organi competenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il contesto: una vacanza trasformata in tragedia

Il ragazzo si trovava a Pennabilli con la famiglia per trascorrere le festività pasquali.

Arrivati da San Benedetto del Tronto, avevano deciso di passare alcune ore nella spa dell’hotel, in un momento che avrebbe dovuto essere di relax.

In pochi istanti, però, la situazione è precipitata, lasciando familiari e presenti davanti a una scena drammatica.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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