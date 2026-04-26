Bambina travolta dal tosaerba a Loria: amputata una gamba, cosa è successo nel giardino di casa

La bimba è finita sotto il tosaerba

È in condizioni gravissime la bambina di un anno e mezzo rimasta coinvolta in un drammatico incidente domestico a Loria, nel Trevigiano.

La piccola è ricoverata in terapia intensiva pediatrica all’ospedale di Padova, dove è arrivata in elicottero dopo un primo intervento d’urgenza.

I medici sono stati costretti ad amputarle una gamba. La prognosi resta riservata.

Incidente a Loria: cosa è successo nel giardino di casa

Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava in giardino con la madre mentre il padre stava tagliando l’erba con un trattorino.

Durante una manovra, il mezzo avrebbe travolto la piccola, rimasta incastrata sotto una ruota.

Non si sarebbe verificato il contatto con le lame: le ferite sarebbero infatti dovute allo schiacciamento.

Le condizioni della bambina: interventi chirurgici e prognosi riservata

La bimba è arrivata al pronto soccorso di Castelfranco Veneto intorno alle 18 di sabato 25 aprile, in condizioni critiche.

Dopo i primi interventi, è stata trasferita d’urgenza a Padova in elisoccorso.

Qui i medici hanno eseguito diversi interventi chirurgici, tra cui l’amputazione di una gamba.

La piccola resta ricoverata in terapia intensiva pediatrica, in pericolo di vita.

Indagini in corso: sequestrato il trattorino

Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Al momento si procede per lesioni, con l’ipotesi di iscrizione dei genitori come atto dovuto per consentire tutti gli accertamenti.

Il trattorino è stato sequestrato e sono in corso verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

La reazione della comunità di Loria: “Profondamente scossi”

Il sindaco di Loria ha espresso la vicinanza alla famiglia.

“La comunità è profondamente scossa – ha dichiarato – e si stringe ai genitori in questo momento così delicato”.

Il precedente recente: migliorano le condizioni della bambina di Catanzaro

Intanto arrivano segnali incoraggianti da un altro grave episodio avvenuto nei giorni scorsi.

La bambina di 6 anni sopravvissuta alla tragedia di Catanzaro è stata estubata e non è più sedata.

Secondo i medici, il quadro neurologico appare al momento promettente.

Una tragedia che riaccende il tema della sicurezza

Gli incidenti domestici che coinvolgono bambini molto piccoli restano tra gli eventi più difficili da prevenire, spesso legati a dinamiche improvvise e imprevedibili.

Il caso di Loria riaccende l’attenzione sulla sicurezza negli ambienti domestici e sull’uso di mezzi meccanici in presenza di minori.

Nel frattempo, le condizioni della bambina restano gravissime e l’intera comunità attende aggiornamenti, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni responsabilità.