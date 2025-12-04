Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Biancavilla, scambio shock di salme in ospedale: se ne accorge il parroco, l’Asp risponde e nega responsabilità

DiRedazione

Pubblicato: 4 Dic, 2025 - ore: 19:08 #Biancavilla, #scambio di salme
don Agrippino Salernodon Agrippino Salerno

L’errore che nessuno avrebbe dovuto vedere

L’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla era convinto di aver chiuso la pratica con ordine: due salme, due bare, due riconsegne. Invece no. Lo scambio è avvenuto al momento della consegna e nessuno – né familiari né personale – se n’è accorto. O quasi.

La prima salma, preparata dalle pompe funebri, è stata portata a casa per l’ultimo saluto. L’altra, destinata a nessuna cerimonia privata perché senza parenti, è rimasta in obitorio. Ma l’ingranaggio si è inceppato quando il parroco della Chiesa Madre, don Agrippino Salerno, si è presentato per la benedizione.

Il riconoscimento impossibile da ignorare

Don Salerno conosceva l’uomo che avrebbe dovuto incontrare: lo aveva seguito a lungo nella casa di riposo. Troppo evidente, troppo netto il contrasto per non allertare. «Uno era alto un metro e novanta, l’altro un metro e sessantacinque. E poi l’età: 90 anni contro 75», ha raccontato alla Tgr. Non serviva perizia scientifica: bastava lo sguardo.

A quel punto, la direzione sanitaria ha avviato la verifica. La certezza è arrivata dalla radiografia: solo uno dei due defunti aveva due protesi impiantate.

L’Asp scarica, il Pd insorge

Rimesso tutto al proprio posto – perfino i vestiti sono stati scambiati di nuovo – l’Asp ha difeso ogni passaggio. «Le salme sono state riconsegnate nel rispetto delle procedure», ha dichiarato. Tradotto: l’errore non sarebbe imputabile all’ospedale, ma a ciò che è accaduto dopo la consegna.

Il Pd provinciale non ci sta: «Preoccupazione e sconcerto per un episodio gravissimo». Tema politico, ma non solo. Questione di dignità, di ultime ore, di rispetto del corpo come ultima identità.

Il caso, ora, pesa come un macigno sulla struttura sanitaria, che rivendica protocolli puntuali ma non spiega l’elemento essenziale: chi ha verificato l’identificazione, chi l’ha firmata, chi ha autorizzato le pompe funebri.

Nel frattempo, una comunità intera si interroga su cosa sia davvero errore umano e cosa, invece, sistema malato.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Palmoli, la famiglia del bosco resta divisa: il Tribunale si riserva, ma spuntano nuovi elementi

Dic 4, 2025 Giuseppe D'Alto
Attualità

Madre e figlia muoiono carbonizzate in Tesla: Aspra piange Ivana e la piccola Liliana

Dic 4, 2025 Redazione
Attualità

Longarone, frontale nella notte: muore la 33enne Elisa De Paris, era madre di due figli

Dic 4, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Biancavilla, scambio shock di salme in ospedale: se ne accorge il parroco, l’Asp risponde e nega responsabilità

Attualità

Palmoli, la famiglia del bosco resta divisa: il Tribunale si riserva, ma spuntano nuovi elementi

Salute

I tatuaggi restano nei linfonodi per anni: infiammazione e difese più deboli, cosa rivela il nuovo studio

Attualità

Madre e figlia muoiono carbonizzate in Tesla: Aspra piange Ivana e la piccola Liliana

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.