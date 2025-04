Bimbo di 7 anni travolto da un gatto delle nevi sulla pista da bob a Livigno: è grave

Grave incidente nel comprensorio sciistico Carosello 3000, bimbo travolto da gatto delle nevi

Un bambino di 7 anni, di nazionalità straniera, è stato travolto attorno alle 18:20 di sabato 5 aprile su una pista da bob della ski-area del Carosello 3000 di Livigno, in Valtellina. A investirlo, per cause ora al vaglio dei carabinieri della locale caserma, è stato un gatto delle nevi impegnato nelle manovre di battitura delle piste da sci al termine della giornata sciistica in via Saroch.

Grave incidente al comprensorio sciistico Carosello 3000

Il piccolo stava scendendo con il bob. Al momento dell’incidente gli impianti di risalita erano già chiusi, ma c’era ancora luce. I carabinieri della Compagnia di Tirano stanno cercando di acquisire testimonianze utili alla ricostruzione dell’incidente verificatosi nel comprensorio sciistico Carosello 3000.

Subito sono scattati i soccorsi in codice rosso, indice di massima gravità, e poi il piccolo, figlio di turisti stranieri in vacanza nella località valtellinese, è stato trasportato con un elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il piccolo in seguito ai politraumi riportati è stato intubato sul posto e si trova ora in prognosi riservata.