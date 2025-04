Auto contro l’albero dopo la festa di compleanno a Lizzano: muoiono il festeggiato e tre amici

Le quattro giovani vittime dell'incidente stradale

Quattro giovani sono morti in un incidente nel tarantino

Quattro ragazzi sono morti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di notte di domenica 6 aprile, in Puglia, sulla tangenziale all’altezza di Lizzano (Taranto). La loro auto, una Fiat Idea, è uscita fuori strada e si è capovolta finendo contro un albero.

Chi sono le vittime: c’è anche una minore

Sono un operaio di 22 anni di Torricella, Giorgio Massaro, che era alla guida dell’auto, e tre studenti, Paolo Marangi, di 19, di Sava, Giorgia Narducci, di 16 anni, di Torricella, e Anita Di Coste, 16enne, di Manduria, le vittime dell’incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino.

Tornavano da un locale di Taranto dopo aver festeggiato il compleanno di Marangi, nato il 6 aprile. Erano a bordo di una Fiat Idea che all’uscita da una curva è finita fuori strada, ribaltandosi e finendo contro un albero. Sul luogo sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Manduria e Lizzano. Ha destato forte sgomento e commozione nel versante orientale del Tarantino la notizia della morte di quattro giovanissimi la notte scorsa in un incidente stradale.

I resti dell’auto dopo lo schianto con l’albero a Lizzano

Il cordoglio del sindaco di Sava

Il sindaco di Sava, Gaetano Pichierri, ha espresso il cordoglio della comunià locale per la morte di uno dei quattro ragazzi, Paolo Marangi, 19enne. “In momenti come questi le parole sembrano non bastare per esprimere tutto il dolore e il dispiacere che proviamo. La tragedia che ha strappato via troppo presto la vita a quattro giovani, tra cui due minorenni, è una ferita che non riusciamo ad accettare, ma che purtroppo rappresenta una realtà troppo dura da affrontare” – ha detto il sindaco di Sava.

Lutto cittadino a Torricella

“Oggi è un giorno del silenzio, un silenzio carico di rispetto per le vittime e per i loro cari che stanno vivendo il dolore più profondo che un genitore possa provare. Mi unisco al dolore dei genitori, dei parenti e degli amici delle quattro giovani vittime. Un abbraccio affettuoso va ai genitori del nostro Paolo da parte di tutta la comunità”. – ha chiosato il primo cittadino. A Torricella infine, altro paese colpito dalla tragedia, indetto il lutto cittadino nel giorno dei funerali.