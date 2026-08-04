Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Crolla un muro a Bono mentre lavora con il padre: Luigi Solinas muore a 41 anni, sette mesi fa aveva perso la figlia di 3 anni

DiRedazione

Pubblicato: 4 Ago, 2026 - ore: 23:47 #Bono, #incidente
Tragedia a Bono, Luigi Solinas travolto da un muroTragedia a Bono, Luigi Solinas travolto da un muro

La tragedia nel Sassarese durante i lavori di ripristino dopo il maltempo, gravemente ferito il padre di 82 anni, trasportato in elisoccorso a Nuoro

Una nuova, drammatica tragedia ha colpito la famiglia Solinas. Luigi Solinas, 41 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di martedì 4 agosto a Bono, in provincia di Sassari, dopo essere stato travolto dal crollo di un muro mentre stava effettuando alcuni lavori insieme al padre. Un dolore che si aggiunge a quello già devastante vissuto appena sette mesi fa, quando la famiglia aveva pianto la morte della piccola Elena, la figlia di Luigi, scomparsa a soli 3 anni dopo una grave malattia.

Il crollo mentre sistemavano il muro danneggiato dal maltempo

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in un’abitazione di via Guido Rossa, a Bono.

Secondo una prima ricostruzione, Luigi Solinas e il padre Giovanni Antonio Solinas, 82 anni, stavano cercando di riparare un muro di foratini rimasto danneggiato dalle forti piogge che hanno colpito la zona nei giorni scorsi.

All’improvviso la struttura ha ceduto, travolgendo entrambi.

Per il 41enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile.

Il padre, rimasto gravemente ferito, è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito in elisoccorso all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Una famiglia già devastata da un altro lutto

La morte di Luigi Solinas riapre una ferita ancora dolorosissima per l’intera comunità di Bono.

Lo scorso gennaio, infatti, la famiglia era stata colpita dalla scomparsa della piccola Elena, la figlia di Luigi, morta all’età di soli 3 anni all’ospedale Gaslini di Genova dopo aver combattuto contro una grave malattia.

In quell’occasione tutta la comunità si era stretta attorno ai familiari, con numerosi messaggi di cordoglio e la vicinanza espressa anche dall’amministrazione comunale.

Oggi Bono si ritrova nuovamente a fare i conti con un’altra tragedia che ha sconvolto l’intero paese.

Indagini sulle cause del cedimento

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bono e i soccorritori del 118.

I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire cosa abbia provocato il cedimento improvviso della struttura.

Le verifiche dovranno stabilire se il muro fosse stato compromesso dalle violente piogge dei giorni scorsi o se vi siano altre cause all’origine del crollo.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Bossetti e il gioielliere Roggero insieme a cena in carcere: la pizza, il caldo in cella e i dieci minuti di telefonata

Ago 4, 2026 Redazione
Attualità

Incubo sul volo da Dubai a Bangkok con la figlia in braccio: ‘Mi stava palpando mentre dormivo’

Ago 4, 2026 Renato Valdescala
Attualità

Uccide Federico Venco credendolo il compagno dell’ex: era già scattato il codice rosso, Mirko Bertellini resta in carcere

Ago 4, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Crolla un muro a Bono mentre lavora con il padre: Luigi Solinas muore a 41 anni, sette mesi fa aveva perso la figlia di 3 anni

Gossip e TV

Fiorella Mannoia prende il posto di Loredana Bertè a The Voice Senior: ecco perché cambia la giuria

Gossip e TV

Ariana Grande rompe il silenzio sulla pausa: ‘Non fuggo dalle critiche, era una decisione presa da tempo’

Sport

Trionfo di Ginevra Taddeucci nella Senna, oro europeo e la stoccata sul fiume di Parigi: ‘Era bella zozza’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.