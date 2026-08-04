Crolla un muro a Bono mentre lavora con il padre: Luigi Solinas muore a 41 anni, sette mesi fa aveva perso la figlia di 3 anni

Tragedia a Bono, Luigi Solinas travolto da un muro

La tragedia nel Sassarese durante i lavori di ripristino dopo il maltempo, gravemente ferito il padre di 82 anni, trasportato in elisoccorso a Nuoro

Una nuova, drammatica tragedia ha colpito la famiglia Solinas. Luigi Solinas, 41 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di martedì 4 agosto a Bono, in provincia di Sassari, dopo essere stato travolto dal crollo di un muro mentre stava effettuando alcuni lavori insieme al padre. Un dolore che si aggiunge a quello già devastante vissuto appena sette mesi fa, quando la famiglia aveva pianto la morte della piccola Elena, la figlia di Luigi, scomparsa a soli 3 anni dopo una grave malattia.

Il crollo mentre sistemavano il muro danneggiato dal maltempo

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in un’abitazione di via Guido Rossa, a Bono.

Secondo una prima ricostruzione, Luigi Solinas e il padre Giovanni Antonio Solinas, 82 anni, stavano cercando di riparare un muro di foratini rimasto danneggiato dalle forti piogge che hanno colpito la zona nei giorni scorsi.

All’improvviso la struttura ha ceduto, travolgendo entrambi.

Per il 41enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile.

Il padre, rimasto gravemente ferito, è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito in elisoccorso all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Una famiglia già devastata da un altro lutto

La morte di Luigi Solinas riapre una ferita ancora dolorosissima per l’intera comunità di Bono.

Lo scorso gennaio, infatti, la famiglia era stata colpita dalla scomparsa della piccola Elena, la figlia di Luigi, morta all’età di soli 3 anni all’ospedale Gaslini di Genova dopo aver combattuto contro una grave malattia.

In quell’occasione tutta la comunità si era stretta attorno ai familiari, con numerosi messaggi di cordoglio e la vicinanza espressa anche dall’amministrazione comunale.

Oggi Bono si ritrova nuovamente a fare i conti con un’altra tragedia che ha sconvolto l’intero paese.

Indagini sulle cause del cedimento

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bono e i soccorritori del 118.

I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire cosa abbia provocato il cedimento improvviso della struttura.

Le verifiche dovranno stabilire se il muro fosse stato compromesso dalle violente piogge dei giorni scorsi o se vi siano altre cause all’origine del crollo.