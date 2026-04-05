Anzio, schianto tra moto e auto la mattina di Pasqua: morto Jonathan Faraoni, aveva 26 anni

Cosa è successo ad Anzio la mattina di Pasqua?
Una mattina di festa trasformata in tragedia. A Anzio, in via di Valle Schioia, un violento incidente tra una moto e un’auto ha spezzato la vita di Jonathan Faraoni, 26 anni.
L’impatto è avvenuto poco dopo le 9:30, all’altezza dell’incrocio con via Settembrini, nella zona di Lavinio. Una dinamica ancora da chiarire, ma dalle prime ricostruzioni lo scontro sarebbe stato estremamente violento.
Per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare.
Chi era Jonathan Faraoni, la vittima dell’incidente
Jonathan Faraoni aveva 26 anni. Le sue condizioni sono apparse disperate sin dai primi minuti dopo l’impatto.
I soccorritori hanno tentato ogni manovra possibile, ma le ferite riportate erano troppo gravi.
Una vita spezzata nel giorno di Pasqua, mentre la città si preparava a una giornata di festa.
Quanti feriti ci sono e in quali condizioni
L’incidente ha coinvolto anche le persone a bordo dell’auto: cinque i feriti, tra cui due minori.
Il bilancio è pesante:
- una donna in codice rosso con trauma cranico, trasportata all’ospedale di Anzio
- un uomo elitrasportato al Ospedale San Camillo in codice giallo
- altri feriti accompagnati in codice giallo negli ospedali della zona
- i due minori trasferiti al Nuovo ospedale dei Castelli
Un quadro complesso, che ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi.
I soccorsi: ambulanze ed elisoccorso sul posto
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari dell’Ares 118 con quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso partito da Latina.
Il primo mezzo è arrivato in pochi minuti, ma la gravità della situazione è apparsa subito evidente.
Presenti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.
Dove è avvenuto lo schianto e perché è una zona a rischio
L’incidente si è verificato in un punto critico della viabilità locale, all’incrocio tra via di Valle Schioia e via Settembrini.
Un tratto già noto per la sua pericolosità, dove traffico e visibilità possono diventare fattori decisivi.
Indagini in corso: cosa si sta cercando di chiarire
Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire ogni dettaglio: velocità, precedenze, eventuali responsabilità.
Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa.
Una Pasqua segnata dal dolore
Quella che doveva essere una giornata di serenità si è trasformata in un dramma.
Un giovane che perde la vita.
Una famiglia distrutta.
Altri feriti, tra cui bambini.
Ancora una volta, la strada presenta il conto più alto.