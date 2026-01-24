Ha colpito alla testa la madre con una pistola Caselle Torinese, colpisce la madre con una sparachiodi: l’audio choc che anticipa il tentato omicidio a Caselle Torinese

Il dramma nella notte: Paolo Ferri ha ferito gravemente Luciana Cat-Berro

È successo nel cuore della notte, intorno alle 3 del mattino del 24 gennaio, in un’abitazione di via Torino 90, a Caselle Torinese, dentro l’azienda agricola di famiglia. Un contesto isolato, noto in paese per l’allevamento di bovini, diventato teatro di una violenza estrema e improvvisa.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Paolo Ferri, 40 anni, avrebbe colpito più volte la madre, Luciana Cat-Berro, 65 anni, utilizzando una pistola sparachiodi, uno strumento normalmente impiegato per il bestiame. I colpi, esplosi alla testa, hanno provocato un gravissimo trauma cranico.

La donna è stata trovata in condizioni disperate. I sanitari del 118 hanno tentato manovre rianimatorie già durante il trasporto d’urgenza al San Giovanni Bosco di Torino, dove ora è ricoverata in prognosi riservata.

La telefonata al 112 dopo i colpi

A rendere la vicenda ancora più disturbante è ciò che accade subito dopo l’aggressione. È lo stesso Ferri a chiamare il 112, chiedendo aiuto e facendo scattare la macchina dei soccorsi.

Quando i carabinieri della compagnia di Venaria arrivano sul posto, il quadro appare subito chiaro: la donna è gravemente ferita, il figlio è presente in casa e non nega le proprie responsabilità. Viene fermato, portato in caserma e successivamente trasferito nel carcere di Torino con l’accusa di tentato omicidio.

Non risultano, allo stato, altre persone coinvolte. Madre e figlio vivevano da soli, una convivenza che, secondo chi li conosceva, era segnata da tensioni continue.

L’audio inviato prima dell’aggressione: ‘Ammazzo mia madre e mia sorella’

Agli atti dell’inchiesta c’è un elemento che sta orientando in modo decisivo le indagini: un messaggio vocale inviato da Ferri a un amico poche ore prima dell’aggressione.

Un audio lungo, confuso, carico di rabbia, alcol e risentimento, nel quale il 40enne preannuncia in modo esplicito l’intenzione di “ammazzare” la madre e la sorella. Parole che, lette oggi, assumono il peso di un presagio inquietante.

Nel messaggio, Ferri parla di:

abuso di alcol

consumo di droghe

frustrazione familiare

rancori sedimentati nel tempo

‘Segnato dalla morte del padre’

Un flusso verbale violento, senza filtri, che per gli investigatori rappresenta un possibile indizio di premeditazione. “Sono stanco e stufo di mia mamma e mia sorella. L’altro giorno mi sono sfogato con un’amica di mamma e lei è andata a riportargli tutto. Io ammazzo mia mamma e mia sorella, che ha messo becco in cose che non la riguardano. Ho fatto spostare la recinzione del vivaio di un metro e mi ha scassato il ca..o. Io non sono il figlio di una serva. Sono forte e tengo, ma non riesco a orientarmi. Sono stordito”. Alcuni conoscenti hanno riferito che Paolo Ferri era cambiato da quando era morto il padre e viveva quasi in uno stato di isolamento.