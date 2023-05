Cesena devastata dall’esondazione dei Savio: fuga sui tetti e salvataggi a nuoto (VIDEO)

É una disperata corsa con il tempo e contro il tempo in una Romagna devastata dalle piogge torrenziali che hanno interessato il territorio fin dalla notte tra lunedì 15 e martedì 16 maggio con l’esondazione del fiume Savio che ha devastato Cesena.

Le piogge torrenziali hanno messo in ginocchio la Romagna, esonda il Savio: Cesena inondata

Le strade della città sono inondate con numerosi residente che sono stati costretti a rifugiarsi sui tetti. Un uomo è stato salvato dopo essere rimasto intrappolato in un seminterrato, invaso dall’acqua, nel centro della città. Immediato l’intervento dei residenti che hanno divelto la grata a protezione della finestra, su cui l’uomo batteva i pugni chiedendo aiuto.

Il vetro è stato poi rotto a martellate e l’uomo salvato. Un’altra donna, residente al pianterreno, è rimasta bloccata con una bambina piccola in braccio. Entrambi sono stati salvati dai vicini che l’hanno raggiunta a nuoto.

❗Emilia Romagna, esondato il fiume Savio a #Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua.



In atto sull'area operazioni di soccorso con l'elicottero dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/gZOxoqEqpK — ⛔️ⓁⓋⓄⒼⓇⓊⓅⓅⓄ⛔️ (@lvogruppo) May 16, 2023

Salvato un uomo intrappolato in un seminterrato, una donna con una bimba in braccio raggiunta a nuoto

Il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, ha lanciato un appello: “Chi vive vicino ai fiumi o a corsi d’acqua non si avvicini e abbandoni scantinati e piani terra dove possibile. Se ha soluzioni alternative si allontani da quelle posizioni perché dobbiamo prima di tutto proteggere la vita delle persone, le nostre vite. Questo è il primo impegno che dobbiamo avere queste ore perché questa catastrofe non deve trasformarsi in tragedia. Abbiamo aree senza luce”. Il Savio è esondato tra il Ponte nuovo e il Ponte vecchio.

Vari gli allagamenti in corso, con conseguenti evacuazioni a cura dei Comuni: tra le zone di Cattolica e Riccione, maggiormente colpite dalle precipitazioni, sono stati svolti oltre 40 interventi per allagamenti di scantinati e sottopassi, taglio piante pericolanti e soccorsi ad automobilisti in panne. A Riccione è stato soccorso un operaio che era rimasto bloccato in un’azienda allagata, ed è stata chiusa la stazione, oltre a ponti e sottopassi.

A Cesena, dove è esondato il fiume Savio, si nuota tra le auto impantanate per salvare una mamma e un bimbo rimasti intrappolati. #EmiliaRomagna pic.twitter.com/32DX7aTICM — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) May 16, 2023

Ho giusto casa a 500 metri in linea d'aria verso il centro, e al piano terra per giunta. Questo me l'hanno girato, è spaventoso #Cesena pic.twitter.com/9GG01usc5H — Leonardo (@leo_mastromauro) May 16, 2023

Allagato il pronto soccorso di Riccione, residenti costretti a spostarsi con il materassino gonfiabile

Persino il piano terra del pronto soccorso dell’ospedale cittadino è rimasto completamente allagato e hanno già fatto il giro dei social le immagini di chi ha tirato fuori il materassino gonfiabile con i remi per riuscire a passare da una parte all’altra della città. A causa del maltempo la circolazione ferroviaria è stata sospesa nei tratti di alcune linee che da Bologna (nel capoluogo emiliano inoltre è nuovamente esondato il torrente Ravone) o Ferrara portano a Rimini.

Tra le struttura evacuate in via precauzionale c’è anche il paddock nell’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola: finora nessun allagamento, ma le autorità continuano a monitorare la situazione e viste al momento non sarebbe a rischio il Gran premio di Formula uno, che si terrà dal 19 al 21 maggio. Situazione drammatica anche a Faenza con il Marzeno e il Lamone che hanno rotto gli argini.