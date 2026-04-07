Accordo Iran-USA sul cessate il fuoco: chi esulta e le condizioni per Hormuz, i mercati reagiscono subito

Rischio escalation dopo la decisione di Trump di bombardare la basi nucleari iraniani

Cessate il fuoco Iran-USA: cosa prevede davvero l’accordo?

Una tregua fragile, ma decisiva. Dopo settimane di tensione e minacce, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco temporaneo, aprendo uno spiraglio in una crisi che rischiava di degenerare.

L’intesa, annunciata dal presidente Donald Trump, si basa su un piano in 10 punti proposto da Teheran e accettato – almeno in linea generale – da Washington. Tuttavia, il via libera definitivo è legato a una condizione chiave: la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Il Supremo Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano ha parlato apertamente di “vittoria”, invitando però cittadini e istituzioni a restare uniti fino alla definizione completa dei dettagli.

Non è ancora pace, ma è una pausa. E, soprattutto, è un segnale. Il ministro degli Esteri iraniano ha diffuso una dichiarazione a nome del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, affermando che “se gli attacchi contro l’Iran cessassero, le nostre potenti Forze Armate interromperebbero le operazioni difensive”.

“Per un periodo di due settimane, il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz sarà possibile grazie al coordinamento con le forze armate iraniane e tenendo debitamente conto delle limitazioni tecniche”, ha aggiunto Araghchi.

Perché lo Stretto di Hormuz è decisivo per l’equilibrio globale

Il vero cuore dell’accordo è uno solo: Hormuz.

Lo stretto rappresenta uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo, fondamentale per il transito di petrolio e gas. La sua chiusura aveva messo in allarme mercati, governi e industrie.

Secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri iraniano, il passaggio delle navi sarà consentito per le prossime due settimane, ma sotto controllo militare iraniano. Una riapertura parziale, quindi, che resta comunque sotto osservazione.

Un funzionario della Casa Bianca, citato da Axios e CNN, ha chiarito che il cessate il fuoco entrerà pienamente in vigore solo con la riapertura effettiva del corridoio marittimo.

Nel frattempo, anche Israele avrebbe accettato di sospendere temporaneamente le operazioni militari, contribuendo alla tregua.

Cosa cambia ora: petrolio, mercati e tensioni geopolitiche

La reazione dei mercati è stata immediata.

Il prezzo del petrolio ha registrato un crollo significativo nelle contrattazioni statunitensi, con il greggio West Texas Intermediate sceso di oltre il 9%, attestandosi intorno ai 102 dollari al barile.

Parallelamente, i future dell’indice S&P 500 sono saliti dell’1,5%, segnale che gli investitori hanno accolto con sollievo la notizia di una tregua, seppur temporanea.

È il classico effetto domino: meno tensione geopolitica, più fiducia nei mercati.

Ma attenzione. Il calo dei prezzi e la risalita delle borse non significano che la crisi sia risolta. Piuttosto, indicano che il sistema globale resta estremamente sensibile a ogni sviluppo nella regione.

Accordo Iran-USA: tregua vera o pausa strategica?

Dietro l’annuncio si nasconde una realtà più complessa.

Il cessate il fuoco ha una durata limitata – due settimane – e nasce sotto pressione. Solo poche ore prima, Trump aveva minacciato attacchi devastanti contro infrastrutture iraniane, mentre Teheran aveva interrotto i negoziati indiretti.

A fare da mediatore è stato il Pakistan, che ha proposto una tregua temporanea proprio per evitare un’escalation irreversibile.

In questo contesto, l’accordo appare più come una pausa strategica che una soluzione definitiva. Un modo per guadagnare tempo, riorganizzare le posizioni e tentare un negoziato più ampio.

Quali scenari si aprono adesso?

Le prossime due settimane saranno decisive.

Se la riapertura dello reggerà e i negoziati proseguiranno, si potrebbe arrivare a un accordo più stabile. In caso contrario, il rischio di una nuova escalation resta concreto.

Il punto è che la crisi non riguarda solo Stati Uniti e Iran. Coinvolge l’intero equilibrio globale: energia, commercio, sicurezza.

E infatti, anche l’Italia e l’Europa osservano con attenzione. Perché da Hormuz passa una fetta enorme delle forniture energetiche mondiali.

Perché questo accordo può cambiare tutto (o niente)

Il cessate il fuoco è un segnale, ma non una soluzione.

È un equilibrio precario, costruito su condizioni e scadenze. Basta poco perché salti. Ma allo stesso tempo, rappresenta un’opportunità.

Per ora, il mondo tira un sospiro di sollievo.

Ma resta con il fiato sospeso.