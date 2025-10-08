Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Chiara Petrolini: ‘Ho cercato la seconda gravidanza’, la risposta choc sulla sepoltura

DiRedazione

Pubblicato: 8 Ott, 2025 - ore: 14:35 #Chiara Petrolini, #processo, #Traversetolo
Chiara Petrolini nella villetta di TraversetoloChiara Petrolini nella villetta di Traversetolo

Le parole di Chiara Petrolini agli psichiatri: “Volevo solo essere mamma”

«La seconda gravidanza l’ho cercata perché la prima era andata male».
Sono parole che pesano come macigni quelle pronunciate da Chiara Petrolini, la 22enne di Parma accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei suoi due neonati.

Le frasi emergono dai colloqui con gli psichiatri nominati dalla Procura, Mario Amore e Domenico Berardi, riportati nella nota tecnica del Racis di Roma (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche). Il documento, discusso durante il processo, getta nuova luce su uno dei casi più inquietanti della recente cronaca italiana.

‘Pensavo di non aver fatto niente di male’

Entrambi i parti sarebbero avvenuti in casa, da sola, senza alcun supporto medico.
«Pensavo fosse andato tutto bene — ha detto Chiara Petrolini — poi, quando ho ripreso i sensi, non respirava più. La causa è stato il taglio del cordone, ma io non ero informata».
Il secondo neonato, come il primo, venne sepolto nel giardino di casa, a pochi metri di distanza.

Quando gli psichiatri le hanno chiesto se avesse voluto inconsciamente essere scoperta — visto che le fosse erano poco profonde — la risposta è stata glaciale:

«No, perché io non pensavo di aver fatto niente di male».

Cosa rivelano le perizie: follia o lucidità criminale?

La Corte d’Assise di Parma ha disposto una perizia psichiatrica indipendente, tuttora in corso, per stabilire se Chiara fosse capace di intendere e volere al momento dei fatti.

Gli esperti del Racis hanno tracciato un profilo inquietante:

“Una fredda e lucida intenzione di arrivare all’esito finale”.

Conclusioni in linea con quelle dei consulenti della procura, che l’hanno giudicata pienamente capace di comprendere le proprie azioni. Tuttavia, la relazione definitiva degli psichiatri della Corte — attesa entro febbraio 2026 — potrebbe ribaltare le carte in tavola.

Cosa pensava Chiara: paura, solitudine e un sogno ricorrente

La prima gravidanza, ha raccontato la ragazza, sarebbe stata “casuale”, ma col tempo era cresciuto il desiderio di diventare madre.

«All’inizio avevo paura, poi ero felice… volevo farcela da sola».

Chiara avrebbe anche confidato di fare spesso lo stesso sogno: lei che spinge un passeggino con due bambini.
Un’immagine che per gli psichiatri riflette un desiderio di maternità autentico, ma anche una distorsione del rapporto con la realtà, segnata da paura, isolamento e diffidenza verso il mondo esterno.

Il contesto familiare e il rapporto con l’ex compagno

Chiara viveva una condizione di solitudine profonda.
Ha dichiarato che non voleva condividere la gravidanza con nessuno, per paura dei giudizi e per proteggere il bambino da un mondo “cattivo e pericoloso”.
Sull’ex fidanzato Samuel, padre dei neonati, ha detto:

«Non gli importava nulla della loro morte. In fondo, non li aveva mai voluti».

Oggi sostiene di sentire la presenza dei due piccoli accanto a sé: “Sono loro a darmi forza”.

Un possibile rischio seriale: l’ipotesi shock del Racis

La parte più inquietante della relazione del Racis arriva nelle ultime righe:

“Non è possibile escludere che, se non fosse stata scoperta, avrebbe potuto commettere altri delitti simili in futuro”.

Un’ipotesi che spinge gli inquirenti a esaminare ogni dettaglio del suo passato, alla ricerca di eventuali episodi precedenti.

La verità definitiva arriverà solo con la perizia psichiatrica della Corte, la cui conclusione è prevista per inizio 2026. Fino ad allora, la storia di Chiara Petrolini resta un drammatico enigma sospeso tra maternità negata e follia lucida.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Caso Garlasco, Lovati nella bufera per l’intervista a Corona tra accuse e querele: ‘Mi difendo da solo’

Ott 8, 2025 Redazione
Attualità

Sesto San Giovanni, 71enne si getta dal 6° piano durante lo sfratto e muore: ‘Non ce la faccio più’

Ott 8, 2025 Redazione
Attualità

Orrore a Sondrio: donna presa a morsi e rapinata mentre torna a casa, arrestato 24enne del Mali

Ott 7, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Caso Garlasco, Lovati nella bufera per l’intervista a Corona tra accuse e querele: ‘Mi difendo da solo’

Attualità

Sesto San Giovanni, 71enne si getta dal 6° piano durante lo sfratto e muore: ‘Non ce la faccio più’

Attualità

Chiara Petrolini: ‘Ho cercato la seconda gravidanza’, la risposta choc sulla sepoltura

Gossip e TV

Sophia Loren raggiante alle nozze del figlio Carlo Ponti a Ginevra: il matrimonio e lo scatto di famiglia

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.