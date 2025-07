Processo Grillo: chiesti 9 anni per stupro di gruppo, legale vittima: ‘1675 domande alla mia assistita’

Si è conclusa con una richiesta di condanna a 9 anni di carcere la lunga requisitoria del pm Gregorio Capasso nel processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria.

La presunta vittima è una studentessa italo-norvegese. I fatti risalgono all’estate del 2019 a Porto Cervo.

Il capo A dell’imputazione comprende tre episodi: un primo approccio respinto, un secondo rapporto sessuale con Corsiglia alla presenza degli altri, e un presunto rapporto di gruppo filmato.

Il capo B riguarda invece foto scattate a un’altra ragazza mentre dormiva, che coinvolgerebbero Grillo, Capitta e Lauria.

Il pubblico ministero ha chiesto anche la confisca dei beni e risarcimenti economici.

Nelle sue durissime arringhe, l’avvocata Giulia Bongiorno, legale della ragazza, ha messo l’accento su una visione misogina e sistemica:

La studentessa ha sostenuto 35 ore di esame in aula, affrontando 1.675 domande:

“La commozione l’ha travolta per 18 volte, al punto che è stato necessario interrompere l’udienza- prosegue Giulia Bongiorno- Non so se nella storia giudiziaria esiste un’altra teste alla quale sono state rivolte 1.675 domande. Resterà credo cristallizzato in questo processo il fatto che il contraddittorio non è stato limitato”. ” Quando non ricordava, ha detto ‘non lo so’. Non ha mai inventato nulla”, ha sottolineato la legale.