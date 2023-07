Concetta Balzano trovata morta a Peschiera del Garda, la mamma 32enne era uscita per cercare lavoro

Nella giornata di giovedì 13 luglio era partita da Ceregnano, in provincia di Rovigo, dove risiedeva, per raggiungere Peschiera del Garda in cerca di un lavoro. Da quel momento si sono perse le tracce della 31enne Concetta Balzano fino al tragico ritrovamento del suo corpo nel Mincio, intorno alle 7:30 di venerdì 14 luglio.

Il corpo di Concetta Balzano rinvenuto nel Mincio dopo una segnalazione di un passante

Una morte avvolta nel mistero con la donna che stava attraversando un momento difficile e si stava impegnando per trovare un’occupazione. A far scattare l’allarme è stato il compagno della donna, madre di un bimbo di tre anni. Il corpo è stato notato da un dipendente di una trattoria che si stava recando a lavoro in bicicletta lungo la ciclovia Mantova- Peschiera. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri di Monzambano, la Squadra Nautica della Polizia di Stato di Peschiera del Garda e i Vigili del Fuoco.

Le operazioni di riconoscimento sono state complicate dal fatto che la donna non aveva con sé documenti con gli inquirenti che hanno indirizzato le indagini sulla segnalazione fatta dal fidanzato di Concetta Balzano. Il corpo è stato trasferito a Mantova per ulteriori accertamenti e per l’autopsia che dovrà accertare le cause del decesso. Dall’esame esterno non sono emersi segni di violenza e non dovrebbe essere rimasto in acqua per molto tempo. Al momento nessuna pista è esclusa.

Il compagno aveva denunciato la scomparsa, si era allontanata da Ceregnano per cercare lavoro a Peschiera del Garda

Sconcerto e dolore a Ceregnano appena si è diffusa la ferale notizia. Concetta era molto conosciuta anche a Rovigo dove aveva lavorato come commessa a Kasanova e in Fattoria. Spesso dava una mano alla zia, Cinzia Fabbri, alle giostrine di Piazza Matteotti.