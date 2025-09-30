Addio a Daniel Pastorello, infermiere e vigile del fuoco volontario morto in un incidente a 29 anni

Daniel Pastorello

La tragedia lungo la provinciale

Un’intera comunità è sotto shock per la morte improvvisa di Daniel Pastorello, 29 anni, giovane infermiere del Pronto Soccorso di Feltre e vigile del fuoco volontario.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, 29 settembre, lungo la strada provinciale 1 della Sinistra Piave, all’altezza di un distributore nel centro abitato di Lentiai, nel bellunese.

Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un pick-up. L’impatto è stato violentissimo: nonostante i soccorsi, Daniel è morto sul colpo.

Energia contagiosa e passione per il volontariato

Daniel era conosciuto per la sua energia e il suo entusiasmo, qualità che trasmetteva a chiunque incontrasse. Amava discutere di attualità sui social, alternando ironia e riflessione, e nel tempo libero si dedicava a hobby come i videogiochi e il soft air, praticato come momento di svago e condivisione con gli amici.

Oltre a queste passioni, aveva un forte senso di servizio verso gli altri: dopo la laurea in infermieristica conseguita all’Università di Padova – sede di Feltre, aveva iniziato a lavorare in ospedale con l’obiettivo di specializzarsi nell’elisoccorso. Parallelamente, offriva il suo tempo come volontario nei Vigili del Fuoco del Basso Feltrino.

Il ricordo dei colleghi e dell’Ulss Dolomiti

La notizia della sua morte ha lasciato attoniti i colleghi dell’ospedale di Feltre, dove Daniel lavorava da gennaio 2025.

Il commissario dell’Ulss 1 Dolomiti, Giuseppe Dal Ben, ha espresso il dolore di tutta la comunità sanitaria:

“In pochi mesi aveva dimostrato un valore professionale e umano eccezionale. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile nel nostro Pronto Soccorso e in tutta la nostra comunità aziendale”.

Anche i colleghi del Pronto Soccorso lo hanno ricordato con parole toccanti:

“Ci hai lasciati troppo presto, ma il tuo sorriso gentile, la tua preparazione impeccabile e la tua innata eleganza resteranno per sempre nei nostri cuori”.

L’omaggio dei Vigili del Fuoco

Profondo il cordoglio anche dai Vigili del Fuoco volontari, che lo consideravano parte di una seconda famiglia. In un messaggio sui social hanno scritto:

“Indossavi la divisa con onore, sempre disponibile ad aiutare gli altri. Ora che sei lassù, veglia sui tuoi cari e sulla tua caserma. Siamo sicuri che accenderai la sirena del camion e infiammerai le stelle”.

Comunità in lutto

Amatissimo a Lentiai di Borgo Valbelluna e in tutto il Feltrino, Daniel lascia un vuoto immenso nella famiglia, negli amici, nella fidanzata e nei colleghi. Tutti ne ricordano non solo la preparazione e la disponibilità, ma soprattutto la grande umanità che lo caratterizzava.

Il suo spirito di servizio continuerà a vivere nei ricordi di chi lo ha conosciuto. Come ha sottolineato ancora Dal Ben:

“Il suo esempio rimarrà nelle azioni quotidiane dei colleghi e di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino”.