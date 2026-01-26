Davide Borgione, l’ombra dello sciacallo: un uomo lo deruba mentre è agonizzante sull’asfalto

Davide Borgione è stato rinvenuto incosciente in via Nizza, a Torino

Cosa è successo a Davide Borgione nella notte a Torino

Emergono nuovi e inquietanti dettagli sulla morte di Davide Borgione, il ragazzo di 19 anni deceduto a Torino nella notte tra venerdì e sabato, dopo aver trascorso la serata in discoteca con alcuni amici.

Il giovane è stato notato da alcuni passanti steso sull’asfalto, all’incrocio tra corso Marconi e via Nizza, nel quartiere San Salvario, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Durante il trasporto al CTO, però, Davide è morto. I medici hanno riscontrato un grave trauma cranico.

Le immagini delle telecamere e la prima ricostruzione

Le telecamere di videosorveglianza della zona, ora al vaglio della Procura di Torino, hanno permesso di ricostruire parzialmente la dinamica. Secondo quanto emerso, il diciannovenne stava rientrando a casa in sella a una bicicletta elettrica a noleggio, senza casco.

In base a una prima ricostruzione, sarebbe caduto autonomamente, battendo violentemente la testa. Solo successivamente, mentre era già riverso a terra, un’auto in transito lo avrebbe urtato. Il veicolo procedeva a velocità costante e non si sarebbe dato alla fuga.

Il conducente, sentito dagli agenti della polizia locale e sottoposto ai test di rito, ha dichiarato di non essersi accorto dell’impatto.

Il dettaglio choc: un possibile furto mentre era agonizzante

Un particolare drammatico ha però aperto un nuovo fronte investigativo. Dalle immagini analizzate, e secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, un uomo avrebbe rovistato nelle tasche di Davide Borgione mentre il ragazzo era a terra, in fin di vita, sottraendogli il portafoglio.

La circostanza è stata confermata all’ANSA da fonti qualificate ed è ora oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti. Non è escluso che, oltre al furto, possano essere contestati ulteriori reati, tra cui l’omissione di soccorso.

Le indagini della Procura e l’autopsia

La Procura di Torino sta proseguendo le indagini per chiarire ogni aspetto della tragedia, dalla dinamica dell’incidente alle responsabilità individuali. Nei prossimi giorni sul corpo di Davide Borgione, studente al primo anno di Economia e giocatore di calcio, verrà eseguita l’autopsia, che potrebbe fornire elementi decisivi sulle cause del decesso e sulla sequenza degli eventi.

Una vicenda che scuote la città e che, oltre all’incidente, pone interrogativi profondi sul comportamento di chi ha assistito senza intervenire, in una notte che si è trasformata in tragedia.