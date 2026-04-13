Como, anziana si spara in ospedale: il mistero della pistola in corsia scuote il Sant’Anna

Il dramma all'ospedale Sant'Anna di Fermo della Battaglia

Chi è la donna che si è sparata nel letto d’ospedale?

Una storia che ha il sapore amaro della solitudine e della sofferenza. Una donna di 75 anni, ricoverata da giorni nel reparto di Medicina Generale dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, ha tentato di togliersi la vita sparandosi mentre era nel proprio letto.

Malata cronica, provata da una condizione clinica ormai compromessa, avrebbe deciso di compiere un gesto estremo proprio nel luogo deputato alla cura. Un paradosso tragico che scuote coscienze e protocolli sanitari.

Il colpo, esploso nel primo pomeriggio di lunedì 13 aprile, non è stato letale: il proiettile ha raggiunto la gola della donna, ferendola gravemente ma lasciandola viva. Un gesto disperato, fallito per un soffio, che ora apre interrogativi profondi.

Come è entrata una pistola in ospedale? Il vero nodo dell’indagine

La domanda che rimbalza tra corsie e uffici investigativi è una sola: come è possibile introdurre un’arma da fuoco in un ospedale?

La pistola, una Beretta calibro 7.65, è stata immediatamente sequestrata. Gli agenti della Squadra Mobile di Como, insieme alla Scientifica, stanno cercando di ricostruire ogni passaggio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’arma potrebbe essere stata portata dalla stessa donna. Sarebbe stata trovata tempo prima durante lo sgombero della casa di una parente defunta, conservata senza una reale consapevolezza del suo potenziale.

E poi la svolta: la decisione di portarla con sé in ospedale, forse già con l’intenzione di usarla.

Il momento dello sparo: silenzio, poi il caos

La scena è surreale. Una stanza condivisa con un’altra paziente anziana, separata da tende che hanno impedito di vedere quanto accaduto. Poi il rumore secco, inconfondibile.

Medici e infermieri accorrono immediatamente. La donna è sul letto, ferita, accanto a lei l’arma. Scattano le procedure di emergenza: accesso al reparto bloccato, personale sanitario mobilitato, trasferimento urgente in sala operatoria.

L’ASST Lariana conferma: “La paziente è stata immediatamente soccorsa e operata”. Ora è in condizioni gravi ma stabile, non in pericolo di vita.

Tentato suicidio in ospedale: cosa racconta davvero questa vicenda?

Dietro la cronaca nuda e cruda si nasconde un tema più profondo: la disperazione silenziosa dei malati cronici.

Quella pistola non è solo un oggetto fuori posto in una corsia sterile. È il simbolo di un dolore accumulato, di una stanchezza esistenziale che nessuna terapia riesce a lenire completamente.

L’anziana, secondo quanto emerge, affrontava da tempo una malattia debilitante. Ricoveri frequenti, prospettive limitate, qualità della vita compromessa. Un quadro che, per alcuni pazienti, può trasformarsi in una trappola psicologica.

Sicurezza negli ospedali: siamo davvero protetti?

L’episodio riaccende un tema spesso sottovalutato: la sicurezza all’interno delle strutture sanitarie.

Gli ospedali sono luoghi aperti, attraversati da centinaia di persone ogni giorno. Controlli serrati come negli aeroporti sono impensabili, ma casi come questo dimostrano falle evidenti.

Come può un’arma passare inosservata?

Chi controlla cosa entra nei reparti?

E soprattutto: quanto è sottile il confine tra cura e vulnerabilità.