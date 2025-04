Entra in stanza e tocca i piedi delle clienti: direttore d’albergo condannato a 10 anni

Direttore di Hotel condannato a 10 anni per abusi in un hotel

Un abuso di potere tra le mura di un hotel di Londra

Un ex direttore d’albergo di Londra è stato condannato a 10 anni di carcere per stupro e tre episodi di violenza sessuale, avvenuti tra il 2008 e il 2024. Ahmed Fahmy, 45 anni, ha sfruttato la sua posizione in diverse strutture alberghiere per abusare di clienti ignare, introducendosi nelle loro stanze e agendo con un inquietante “modus operandi”: toccare e leccare i piedi delle vittime mentre dormivano.

I fatti: dagli hotel ai tribunali

I crimini di Fahmy sono emersi dopo la denuncia di quattro donne, ospiti dell’Anchor Hotel di Golders Green, nel nord di Londra, nel gennaio 2024. Mentre cercavano una soluzione per una chiave smarrita, una delle vittime è stata accompagnata da Fahmy in un’altra stanza e aggredita mentre dormiva. In un secondo episodio, un’altra donna del gruppo è stata violentata all’interno della camera privata del direttore.

Un precedente simile era già stato segnalato nel marzo 2022, al Sunborn Yacht Hotel, nella zona est della città. Durante il processo, durato due settimane presso la Harrow Crown Court, sono emersi comportamenti predatori sistematici, tutti con lo stesso inquietante copione.

Le indagini proseguono: si cercano altre vittime

Secondo la polizia, Fahmy avrebbe potuto colpire molte altre volte nel corso degli anni, approfittando della fiducia degli ospiti e della libertà di movimento all’interno delle strutture. Ha lavorato in almeno cinque hotel dislocati in diverse aree di Londra, tra cui Wembley, Barnet e Victoria Dock.

L’agente investigativo James Gomm ha lodato il coraggio delle vittime, ringraziandole per aver permesso di fermare un predatore seriale: “Il vostro coraggio ha reso possibile la condanna. Ma il nostro lavoro non è finito: invitiamo chiunque sia stato in contatto con Fahmy o abbia subito simili molestie a farsi avanti. Verrà ascoltato e supportato.”