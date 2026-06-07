Si sposano e partono in elicottero dopo la festa, poi la tragedia: Dave muore poche ore dopo il matrimonio

Dave è morto poche ore dopo le nozze

Il giovane pilota aveva organizzato ogni dettaglio del giorno più importante della sua vita

Aveva pregato per giorni affinché la pioggia non rovinasse il matrimonio. E fino all’ultimo sembrava che tutto stesse andando esattamente come aveva immaginato.

Dave Fiji George, 25 anni, pilota di linea, aveva curato personalmente ogni dettaglio della cerimonia organizzata in Georgia, negli Stati Uniti. Dalla location immersa nel verde fino all’elicottero che avrebbe dovuto portare lui e la moglie verso la prima notte da sposati.

Quella che doveva essere una sorpresa romantica si è però trasformata in una tragedia che ha commosso migliaia di persone.

Pochi minuti dopo il decollo, l’elicottero su cui viaggiavano i novelli sposi è precipitato in una zona boschiva. Dave è morto sul colpo insieme al pilota del velivolo. Sua moglie Jesni è sopravvissuta.

Un matrimonio atteso da anni

Dave e Jesni si conoscevano fin da adolescenti attraverso la loro comunità religiosa.

Per amici e parenti rappresentavano una coppia solida e profondamente legata, cresciuta insieme nel tempo fino alla decisione di sposarsi.

La cerimonia si era svolta all’aperto in una suggestiva tenuta della Georgia settentrionale. Gli invitati ricordano un clima di grande emozione, con gli sposi visibilmente felici mentre pronunciavano le promesse matrimoniali.

Persino il maltempo che minacciava la giornata sembrava aver concesso una tregua.

Il viaggio che doveva restare segreto

Tra le sorprese preparate dallo sposo c’era anche un trasferimento in elicottero al termine del ricevimento.

Dave aveva pianificato tutto nei minimi dettagli. Solo pochissime persone erano a conoscenza della destinazione finale.

Dopo aver salutato parenti e amici, la coppia si è avvicinata al Robinson R66 che li avrebbe portati verso un piccolo aeroporto prima di raggiungere un hotel scelto per la prima notte di nozze.

Secondo i racconti della famiglia, lo stesso Dave avrebbe manifestato qualche perplessità per le condizioni meteorologiche. La visibilità non era delle migliori e all’orizzonte si stavano formando nuvole sempre più minacciose.

Nonostante questo, il velivolo è decollato.

Lo schianto dopo pochi minuti

Il volo è durato appena quattro minuti.

Secondo le ricostruzioni, il pilota avrebbe segnalato la necessità di salire di quota per migliorare la visibilità a causa della nebbia e delle condizioni atmosferiche.

Poco dopo, sopra una zona boschiva isolata, è avvenuto il tragico incidente.

Jesni si è risvegliata tra i rottami ancora vestita con il suo abito da sposa.

Accanto a lei c’era Dave.

La donna avrebbe poi raccontato ai familiari di essere rimasta sul luogo dello schianto per circa cinque ore prima dell’arrivo dei soccorsi.

Dal matrimonio al funerale

Mentre le famiglie attendevano notizie dagli sposi, senza sapere nemmeno in quale hotel avrebbero dovuto trascorrere la notte, i soccorritori stavano già operando sul luogo dell’incidente.

Quando i parenti sono riusciti a mettersi in contatto con l’ospedale hanno scoperto che Jesni era viva. Poco dopo è arrivata anche la conferma della morte di Dave e del pilota.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità locale e la chiesa frequentata dalla famiglia, che ha organizzato una cerimonia funebre seguita da migliaia di persone anche in streaming.

Il ricordo della famiglia

Per i genitori di Dave resta difficile trovare una spiegazione.

“È stato un dono prezioso di Dio per noi”, ha raccontato il padre ricordando il figlio come un giovane capace di lasciare un segno positivo nella vita delle persone che incontrava.

Anche la madre ha sottolineato come il ragazzo affrontasse ogni scelta con determinazione e spirito di servizio verso gli altri.

Oggi, mentre proseguono gli accertamenti delle autorità sulle cause dell’incidente, la famiglia cerca conforto nell’affetto ricevuto da amici e sconosciuti.

Una storia iniziata con una promessa d’amore e conclusa nel modo più doloroso possibile, capace però di lasciare un segno profondo ben oltre i confini della Georgia.