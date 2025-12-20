Orrore a bordo: tentano di imbarcare anziana morta sull’aereo, volo EasyJet bloccato e passeggeri scioccati

Tentanto di imbarcare anziana morta su volo EasyJet, passeggeri scioccati

L’episodio

Malaga-Gatwick: l’aereo si ferma prima del decollo

Un volo EasyJet da Malaga a Londra Gatwick è stato bloccato pochi istanti prima del decollo dopo la scoperta che una passeggera britannica di 89 anni era deceduta a bordo. Un episodio dai contorni inquietanti, raccontato da decine di testimoni e rilanciato dal Daily Mail.

Secondo i passeggeri, la donna sarebbe stata imbarcata già priva di vita, trasportata su una sedia a rotelle e sistemata sul sedile posteriore dell’aereo con l’aiuto dei familiari.

I sospetti dei passeggeri

“Sembrava morta già al gate”

Diverse testimonianze parlano di segnali evidenti.

“Era accasciata, immobile, con un collare cervicale – racconta Elizabeth Rowland – dal primo momento ho capito che non stava bene”.

Alcuni passeggeri riferiscono che il personale di terra avrebbe chiesto più volte se la donna stesse bene, ricevendo rassicurazioni dai familiari: “È solo stanca”, avrebbero risposto. Secondo un testimone, qualcuno avrebbe persino detto: “Siamo dottori”.

Il blocco del volo

Paramedici a bordo e decesso constatato

L’aereo ha iniziato il rullaggio, ma si è fermato prima del decollo quando l’equipaggio di cabina ha chiesto l’intervento dei paramedici, che hanno constatato il decesso della donna a bordo.

Il volo è stato cancellato e riprogrammato con un ritardo di quasi 12 ore, causando forti disagi ai passeggeri.

Le accuse sui social

“Da quando fate salire i morti sugli aerei?”

La vicenda è esplosa sui social.

Petra Boddington ha scritto: “EasyJet, da quando fate salire i morti sugli aerei?”.

Altri passeggeri hanno parlato di una gestione “disgustosa” e di controlli insufficienti.

La posizione di EasyJet

“Era viva e aveva il certificato di idoneità al volo”

La compagnia ha smentito le accuse:

“La passeggera era in possesso di un certificato di idoneità al volo ed era viva al momento dell’imbarco”.

EasyJet ha espresso cordoglio alla famiglia e ringraziato i passeggeri per la comprensione.

Il sospetto economico

Il costo del rimpatrio di una salma

Secondo il Daily Mail, alcuni passeggeri ipotizzano che la famiglia abbia cercato di evitare i costi elevati del rimpatrio di una salma, stimati tra 3.500 e 4.500 sterline, in assenza di assicurazione. Un’ipotesi non confermata dalle autorità.

Le indagini

Guardia Civil e rapporti ufficiali

La Guardia Civil di Malaga ha confermato l’intervento a bordo. Il copilota ha annunciato che verrà redatto un rapporto ufficiale, basato anche sulle testimonianze dei passeggeri.