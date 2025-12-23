Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Famiglia del bosco, solo due ore e mezzo insieme a Natale: ‘Gravi carenze educative e relazionali’

DiRedazione

Pubblicato: 23 Dic, 2025 - ore: 17:27 #Catherine Birmingham, #Nathan Trevallion, #Palmoli
Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno scelto di vivere nei boschi di VastoCatherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno scelto di vivere nei boschi di Vasto

Natale insieme, ma solo per poche ore

Nathan Trevallion potrà trascorrere il giorno di Natale insieme alla moglie Catherine Birmingham e ai tre figli, ma solo all’interno della casa famiglia e per un tempo limitato: dalle 10 alle 12:30. È quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila nell’ambito del procedimento che riguarda la cosiddetta “famiglia del bosco” di Palmoli, in provincia di Chieti.

A confermarlo è il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, che all’ANSA chiarisce come, al momento, non vi siano spiragli per un rientro stabile dei bambini in famiglia.

La consulenza tecnica d’ufficio è il vero spartiacque

Secondo il primo cittadino, tutto è ora sospeso in attesa dell’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale.

“Si chiede a uno specialista di verificare la competenza e la capacità genitoriale di Nathan e Catherine, oltre allo stato psichico dei bambini”.

Il consulente nominato dovrà rispondere a tre quesiti fondamentali e condurre una valutazione psicologica sui minori, alla presenza anche di un consulente di parte. I tempi, avverte Masciulli, potrebbero non essere brevi.

Casa, scuola e socializzazione non sono più la priorità

Un passaggio rilevante riguarda il cambio di prospettiva dell’intera vicenda. Questioni che inizialmente sembravano centrali – come l’idoneità dell’abitazione, l’ampliamento della casa o il progetto scolastico con una maestra di Palmoli – sono passate in secondo piano.

“Adesso il problema si è spostato completamente. Tutto dipenderà dagli esiti di questa consulenza”.

Sarà il tutor nominato dal Tribunale a organizzare, in questa fase, la vita quotidiana dei bambini, inclusa l’istruzione.

I giudici: diffidenza e rigidità dei genitori

L’ordinanza del Tribunale per i Minorenni L’Aquila traccia un quadro critico del comportamento dei genitori, evidenziando diffidenza, rigidità e difficoltà di cooperazione con i servizi sociali.

Secondo i magistrati, Nathan e Catherine avrebbero mostrato resistenze nel condividere un percorso di socializzazione e scolarizzazione per i figli, ritenuto invece essenziale per il loro sviluppo.

Abitazione fatiscente e scelte educative contestate

Sulla soluzione abitativa, i giudici ritengono che l’idoneità della casa possa, per ora, essere “trascurata”, ma sottolineano l’incertezza dei genitori nel stabilizzarsi in una dimora, ricordando precedenti abbandoni di abitazioni messe a disposizione.

Molto più grave, invece, il capitolo istruzione.

La bambina non sa leggere né scrivere

Durante le verifiche nella casa famiglia è emersa una lesione del diritto all’istruzione, in particolare per la figlia maggiore, che non sa leggere né scrivere.

Il Tribunale chiede una programmazione didattica strutturata e, qualora si optasse per l’istruzione parentale, l’individuazione di precettori qualificati, soprattutto nelle materie in cui i genitori risultano carenti.

Isolamento e difficoltà relazionali

In attesa della valutazione della Neuropsichiatria Infantile, resta aperto anche il tema della socializzazione. Il Servizio Sociale segnala che i bambini mostrano imbarazzo e diffidenza nei confronti dei coetanei presenti in comunità.

I giudici stigmatizzano inoltre l’insistenza della madre nel voler imporre ai figli abitudini e orari diversi da quelli della comunità, elemento che solleva dubbi sulla reale disponibilità a collaborare con gli operatori.

Un Natale simbolico, ma il futuro resta incerto

Il permesso natalizio rappresenta un gesto di apertura sul piano umano, ma non cambia la sostanza del procedimento. Il futuro dei bambini dipenderà esclusivamente dalle valutazioni tecniche sulle competenze genitoriali.

Un Natale insieme, dunque, ma sotto osservazione. E con molte domande ancora aperte.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Morta a 27 anni nello schianto con un bus Atac: chi era Norma Meneke, mamma di due figli travolta all’alba a Roma

Dic 23, 2025 Redazione
Attualità

Famiglia nel bosco di Palmoli, il Tribunale dispone perizie psichiatriche: no al ricongiungimento

Dic 23, 2025 Redazione
Attualità

Cittadinanza italiana bloccata per il ‘caso Augusta’: l’intervento dell’avvocato Liguori e la fumata bianca

Dic 23, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Famiglia del bosco, solo due ore e mezzo insieme a Natale: ‘Gravi carenze educative e relazionali’

Gossip e TV

‘Non è vendetta, è un vaso di Pandora’, Corona esce dalla Procura e accusa Signorini: ‘Reati gravissimi’

Attualità

Morta a 27 anni nello schianto con un bus Atac: chi era Norma Meneke, mamma di due figli travolta all’alba a Roma

Attualità

Famiglia nel bosco di Palmoli, il Tribunale dispone perizie psichiatriche: no al ricongiungimento

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.