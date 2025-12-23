Morta a 27 anni nello schianto con un bus Atac: chi era Norma Meneke, mamma di due figli travolta all’alba a Roma

Norma Meneke

L’incidente all’alba tra Acilia e Dragoncello

Si chiamava Norma Jeanne Beale Meneke la giovane donna di 27 anni morta all’alba di lunedì 22 dicembre in un tragico incidente stradale avvenuto in via dei Romagnoli, all’altezza dell’incrocio con via Andrea da Garessio, tra Acilia e Dragoncello, a Roma.

Erano circa le 5.35 del mattino quando la Fiat Cinquecento guidata dalla ragazza si è scontrata frontalmente con un autobus Atac. L’impatto è stato violentissimo e non le ha lasciato scampo.

Chi era Norma Meneke: una giovane mamma di due figli

Norma Meneke era nata in Italia da genitori originari della Costa d’Avorio. Aveva studiato a Fiumicino, frequentando l’istituto Paolo Baffi, e a soli 22 anni era diventata madre per la prima volta. Poco dopo aveva iniziato a lavorare, dividendosi tra la vita familiare e l’impegno professionale.

Mamma di due bambini, frequentava molto Ostia, Dragoncello e Fiumicino, dove aveva numerose amicizie. Amava i tatuaggi, la musica e soprattutto la sua famiglia, come raccontano le tante foto condivise sui social: compleanni, giornate al mare, abbracci con i figli.

Il dolore del compagno: “Ci manchi da morire”

A poche ore dalla tragedia, il compagno di Norma ha affidato ai social un messaggio straziante, accompagnato da immagini di vita quotidiana e momenti felici:

“Ci manchi amore mio, ci manchi da morire. Jordan chiede sempre di te. Ti amo, ti amerò per sempre. Avevi ragione, erano tutti invidiosi di noi”.

Parole che restituiscono il ritratto di una famiglia unita, improvvisamente spezzata da una tragedia che ha lasciato due bambini senza la madre.

L’amica in auto e i soccorsi

Con Norma viaggiava un’amica di 26 anni, anche lei molto legata alla vittima, visibile in diverse foto pubblicate sui social. La giovane è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia.

I vigili del fuoco della squadra Ostia 13/A sono intervenuti con il taglia-lamiera per liberarla dall’abitacolo, rimasto schiacciato nella parte anteriore dopo lo scontro.

Ferito anche l’autista del bus e indagini in corso

Ferito anche il conducente del bus Atac, un uomo di 52 anni, ricoverato in ospedale ma non in gravi condizioni. La zona dell’incidente non è coperta da telecamere di sorveglianza, rendendo più complessa la ricostruzione della dinamica.

Entrambi i mezzi sono stati sequestrati e la polizia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e dati tecnici per chiarire le responsabilità.

Una tragedia che scuote Roma

La morte di Norma Meneke ha scosso profondamente il quadrante sud della Capitale. Una giovane vita spezzata, una madre che non farà più ritorno a casa, due bambini che cresceranno con un’assenza impossibile da colmare.