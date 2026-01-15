Notizie Audaci

‘Ho visto Claudio mentre lavava il camion’: la sparizione di Federica Torzullo, parla collega del marito

Pubblicato: 15 Gen, 2026 - ore: 22:54 #Anguillara Sabazia, #Federica Torzullo scomparsa, #scomparsa
Federica Torzullo è scomparsa l'8 gennaio

L’ultima volta visto al lavoro: la testimonianza del collega

«Claudio l’ho visto venerdì intorno alle 14.15 al deposito, stava lavando il cassone del camion con il tubo dell’acqua». La testimonianza è stata raccolta dalla trasmissione Dentro la notizia e rilasciata da un collega di Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, la 41enne sparita dall’8 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia.

Il collega riferisce che il cassone del mezzo era vuoto e sollevato, in fase di semplice pulizia: «Si pulisce dai detriti quando cambi materiale. Stava solo lavando il camion. Mi ha salutato, nulla di strano». Un racconto che colloca Carlomagno nel deposito nelle ore successive alla scomparsa della moglie.

Le voci di paese e una separazione mai ufficializzata

Alla domanda sul rapporto con Federica, l’uomo ammette di non aver ricevuto confidenze dirette dal collega: «Non mi aveva detto che si stava separando, ma in un paese piccolo le voci girano». Nessuna lite pubblica, nessun segnale evidente: «Erano persone solari, lei sempre sorridente».

Poi la speranza, ancora viva tra chi li conosceva: «Spero che sia solo un allontanamento di qualche giorno. Mi dispiacerebbe se fosse successo qualcosa».

Nuovi sopralluoghi nella ditta: camion sotto esame

Intanto le indagini si intensificano. Nelle ultime ore è in corso una nuova ispezione nella ditta edile di Claudio Carlomagno. Sul piazzale sono presenti carabinieri e una volante della Polizia di Stato. I rilievi si concentrano in particolare su uno dei camion aziendali.

La presenza di tre camion e altrettante ruspe rende l’area complessa dal punto di vista investigativo. Secondo quanto emerso, anche i RIS avrebbero già effettuato accertamenti tecnici sia nel deposito sia nell’abitazione della coppia.

La villetta sotto osservazione: focus sugli spazi interni

Si è concluso dopo circa mezz’ora il sopralluogo del Nucleo operativo dei carabinieri di Ostia nella villetta di via Costantini, dove Federica Torzullo viveva con il marito e il figlio. Nel giardino sono parcheggiate le due auto della famiglia: una Peugeot 208 rossa e un Kia Sportage bianco.

Dopo i controlli effettuati nei giorni scorsi nella legnaia, i movimenti degli investigatori lasciano ipotizzare che l’attenzione si stia ora spostando sul piano superiore dell’abitazione. L’area resta presidiata dai militari dell’Arma.

Il marito indagato e il rapporto con la famiglia Torzullo

Claudio Carlomagno è attualmente indagato a piede libero. I genitori di Federica, Stefano Torzullo e Roberta Virgulti, mantengono i contatti con il genero, come chiarito dall’avvocata Pierina Manca, legale della famiglia insieme all’avvocato Nicodemo Gentile.

«Federica non si sarebbe mai allontanata spontaneamente – sottolinea Manca – non avrebbe mai lasciato il figlio. Non c’era alcun motivo». Il bambino, al momento, vive con i nonni materni e vede spesso il padre.

L’appello: “Chi sa parli”

La famiglia ribadisce la fiducia nelle indagini e rinnova l’appello alla cittadinanza: «Chiunque abbia informazioni utili si faccia avanti». Un’attesa definita «terribile e dolorosa», con una sola speranza: ritrovare Federica.

Le indagini proseguono, mentre ogni dettaglio – dal camion lavato al silenzio della villetta – viene passato al setaccio. Il tempo, in casi come questo, non è solo un fattore investigativo: è una ferita che continua ad allargarsi.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

