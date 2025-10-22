Sospiro di sollievo a Chi l’ha visto: ritrovato Federico Brusaferri, il 12enne scomparso a Trento

Sospiro di sollievo a Trento, il 12enne Federico è stato ritrovato

Sospiro di sollievo in diretta televisiva durante la puntata del 22 ottobre di Chi l’ha visto?. Dopo ore di angoscia e ricerche frenetiche, è arrivata la notizia che tutti speravano: Federico Brusaferri è stato ritrovato. Il ragazzo di 12 anni, scomparso da Roncafort, frazione di Trento, era sparito nel pomeriggio dopo essere uscito dalla casa della nonna.

La scomparsa dopo pranzo

Federico aveva raggiunto l’abitazione della nonna per pranzo dopo la scuola, intorno alle 13.30. Poco dopo si è allontanato senza dire nulla a nessuno. Come raccontato dalla zia Giusy durante l’appello in apertura di trasmissione, il dodicenne:

Non aveva con sé il cellulare , lasciato in casa.

, lasciato in casa. Aveva lasciato anche la giacca , nonostante il freddo.

, nonostante il freddo. Indossava una tuta nera .

. Portava con sé uno zainetto verde e, forse, una copertina.

La famiglia era da subito apparsa estremamente preoccupata. Federico Brusaferri frequenta la seconda media all’Istituto Manzoni di Trento ed è in possesso di un tesserino per viaggiare sui mezzi pubblici del Trentino, motivo per cui si era temuto che potesse essersi allontanato anche di molti chilometri.

L’appello della famiglia: “Federico, non è successo niente”

Durante la puntata la zia aveva lanciato un toccante appello:

“I genitori non ce la fanno a parlare. Deve tornare a casa, non è successo niente. Ti stiamo aspettando tutti e siamo preoccupati. Sei solo un bambino, torna.”

Un dettaglio utile per il riconoscimento era stato fornito sempre in trasmissione: Federico porta due orecchini su un orecchio.

Segnalazioni e ricerche

Le ricerche si erano immediatamente estese anche fuori Trento. Una telespettatrice aveva contattato la redazione di Chi l’ha visto? segnalando di averlo visto a Rovereto, a circa 25 chilometri dal capoluogo. Secondo la testimone, il giovane sarebbe stato notato nei pressi di un centro commerciale.

Le forze dell’ordine hanno preso sul serio la segnalazione e hanno intensificato le ricerche nella zona indicata, mentre le condivisioni sui social hanno fatto il resto, creando una vera catena di solidarietà.

Il lieto annuncio

Intorno alle 23:30, in diretta, Federica Sciarelli ha dato la notizia che tutti aspettavano:

“Federico è stato ritrovato.”

La conferma è arrivata poco dopo anche da un familiare. In collegamento, la zia Giusy ha ringraziato commossa:

“Grazie alla redazione e ai telespettatori. Senza di voi sarebbe stato tutto più difficile. Grazie di cuore.”

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni del ragazzo, ma la famiglia ha fatto sapere che sta bene.

Un finale felice

Quella di Federico è una storia che si chiude nel migliore dei modi, con un finale che raramente è scontato in casi simili. La tempestività della mobilitazione, il lavoro delle forze dell’ordine e l’aiuto del pubblico hanno fatto la differenza. Una volta tanto, la cronaca nera si tinge di speranza.