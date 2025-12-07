Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Paola Caruso, dolore e lacrime a Verissimo: ‘Mamma Wanda e il cavallo scomparsi in pochi giorni’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 7 Dic, 2025 - ore: 19:44 #Paola Caruso, #Verissimo
Paola Caruso in lacrime a VerissimoPaola Caruso in lacrime a Verissimo

Un dolore improvviso che lascia senza respiro

Ospite di Verissimo domenica 7 dicembre, Paola Caruso ha raccontato con voce rotta il dramma della scomparsa improvvisa della madre adottiva Wanda. La donna, malata da tempo, è venuta a mancare all’improvviso, lasciando la showgirl e il figlio Michele in uno stato di shock. “Sono troppo alla prova, sto vivendo in un incubo, come se questa non fosse la mia realtà. Ancora non mi rendo conto di ciò che sta succedendo”, ha confessato Paola a Silvia Toffanin.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili: nel 2022 Michele ha subito una paralisi della gamba destra a causa di un grave errore medico durante una vacanza in Egitto. Dopo operazioni e lunghi mesi di riabilitazione, oggi cammina con difficoltà ma con grande determinazione. Paola ha spiegato come la perdita improvvisa della madre abbia aggiunto un peso emotivo enorme: “Non riesco a crederci, non ero con lei. Pensavo che potesse stare con noi anche altri due anni, dopo tutte le battaglie che abbiamo vissuto”.

La reazione del figlio Michele e come sta

Per proteggere il piccolo Michele dal dolore, Paola Caruso ha cercato di gestire la situazione da sola, rimandando il racconto dell’accaduto al figlio: “Non volevo traumatizzarlo, stavo malissimo domenica. Lunedì, quando l’ho preso a scuola, era così felice che non ce l’ho fatta a dirglielo…” Michele, tuttavia, ha dimostrato di capire la situazione, affrontando con maturità la perdita della nonna.

Il dolore per l’amato cavallo Camillo, l’ultimo ricordo del padre

La puntata ha anche rivelato un altro colpo al cuore per la showgirl: pochi giorni prima della morte della madre, Paola ha dovuto dire addio al suo primo cavallo, Camillo, regalatole dal padre e simbolo dell’ultimo legame con lui. L’animale, 17 anni insieme, è stato vittima di un ictus e costretto ad essere abbattuto. “Per me ora è come se se ne fosse andata un’altra parte di me e l’ultima parte di mio padre su questa terra”, ha raccontato tra le lacrime. Anche in questo caso, ha dovuto proteggere Michele dalla notizia, consapevole del legame profondo tra il bambino e l’animale.

Paola Caruso tra fede e resilienza

Nonostante il dolore travolgente, Paola Caruso cerca conforto nella fede e nella volontà di ricostruire una nuova vita per sé e per Michele: “La vita mi ha tolto via tutto… adesso è il momento di riempire un nuovo vaso di gioie per me e mio figlio”. La showgirl, ricordando la madre come una donna “stupenda”, ha parlato apertamente del momento di “buio totale” che sta vivendo, condividendo con il pubblico la fragilità e la forza di una madre che, nonostante tutto, vuole proteggere il figlio e continuare a lottare.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Chi ha vinto Tu sì que vales: trionfa il piccolo mago Kay La Ferrara, proposta di nozze in diretta

Dic 7, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Corinne Clery a Verissimo «Mio figlio mi ha denunciata, ho subito anni di umiliazioni»

Dic 6, 2025 Redazione
Gossip e TV

Al Bano, proposta alla famiglia nel bosco e sdegno: ‘Pronto ad accoglierli a Cellino, com’è possibile togliere i figli’

Dic 6, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Paola Caruso, dolore e lacrime a Verissimo: ‘Mamma Wanda e il cavallo scomparsi in pochi giorni’

Sport

Pagelle Salernitana-Trapani 1-1, perché insistere su Inglese? Capomaggio e Tascone al piccolo trotto

Attualità

«Tatiana era senza forze»: il padre parla di choc e denutrizione, l’avvocato di Dragos: «Tutto consensuale»

Sport

Norris campione del mondo di Formula 1 per 2 punti: ‘Ho pianto’, Verstappen vince ma non basta

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.