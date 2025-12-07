Paola Caruso, dolore e lacrime a Verissimo: ‘Mamma Wanda e il cavallo scomparsi in pochi giorni’

Paola Caruso in lacrime a Verissimo

Un dolore improvviso che lascia senza respiro

Ospite di Verissimo domenica 7 dicembre, Paola Caruso ha raccontato con voce rotta il dramma della scomparsa improvvisa della madre adottiva Wanda. La donna, malata da tempo, è venuta a mancare all’improvviso, lasciando la showgirl e il figlio Michele in uno stato di shock. “Sono troppo alla prova, sto vivendo in un incubo, come se questa non fosse la mia realtà. Ancora non mi rendo conto di ciò che sta succedendo”, ha confessato Paola a Silvia Toffanin.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili: nel 2022 Michele ha subito una paralisi della gamba destra a causa di un grave errore medico durante una vacanza in Egitto. Dopo operazioni e lunghi mesi di riabilitazione, oggi cammina con difficoltà ma con grande determinazione. Paola ha spiegato come la perdita improvvisa della madre abbia aggiunto un peso emotivo enorme: “Non riesco a crederci, non ero con lei. Pensavo che potesse stare con noi anche altri due anni, dopo tutte le battaglie che abbiamo vissuto”.

La reazione del figlio Michele e come sta

Per proteggere il piccolo Michele dal dolore, Paola Caruso ha cercato di gestire la situazione da sola, rimandando il racconto dell’accaduto al figlio: “Non volevo traumatizzarlo, stavo malissimo domenica. Lunedì, quando l’ho preso a scuola, era così felice che non ce l’ho fatta a dirglielo…” Michele, tuttavia, ha dimostrato di capire la situazione, affrontando con maturità la perdita della nonna.

Il dolore per l’amato cavallo Camillo, l’ultimo ricordo del padre

La puntata ha anche rivelato un altro colpo al cuore per la showgirl: pochi giorni prima della morte della madre, Paola ha dovuto dire addio al suo primo cavallo, Camillo, regalatole dal padre e simbolo dell’ultimo legame con lui. L’animale, 17 anni insieme, è stato vittima di un ictus e costretto ad essere abbattuto. “Per me ora è come se se ne fosse andata un’altra parte di me e l’ultima parte di mio padre su questa terra”, ha raccontato tra le lacrime. Anche in questo caso, ha dovuto proteggere Michele dalla notizia, consapevole del legame profondo tra il bambino e l’animale.

Paola Caruso tra fede e resilienza

Nonostante il dolore travolgente, Paola Caruso cerca conforto nella fede e nella volontà di ricostruire una nuova vita per sé e per Michele: “La vita mi ha tolto via tutto… adesso è il momento di riempire un nuovo vaso di gioie per me e mio figlio”. La showgirl, ricordando la madre come una donna “stupenda”, ha parlato apertamente del momento di “buio totale” che sta vivendo, condividendo con il pubblico la fragilità e la forza di una madre che, nonostante tutto, vuole proteggere il figlio e continuare a lottare.