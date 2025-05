Femminicidio a Grugliasco: Fernanda Di Nuzzo non ce l’ha fatta, accoltellata dal marito

Fernanda Di Nuzzo è stata uccisa dal marito a Grugliasco

Un’aggressione brutale tra le mura domestiche

Fernanda Di Nuzzo, maestra d’asilo di 61 anni, non ce l’ha fatta. Dopo l’aggressione avvenuta a Grugliasco, in provincia di Torino, da parte del marito Pasquale Piersanti, la donna è deceduta questa mattina all’ospedale Molinette. Era giunta al pronto soccorso in condizioni disperate, già in arresto cardiaco a causa di un’emorragia interna provocata dalle profonde ferite all’addome.

Il dramma in presenza della figlia

L’aggressione si è consumata alle 18:30 nell’appartamento della coppia, al terzo piano di una palazzina. In casa era presente la figlia 24enne della coppia (affetta da sindrome di Down), mentre l’altro figlio era assente. Fernanda ha tentato la fuga salendo le scale e gridando aiuto, ma si è accasciata poco dopo. Sono stati la figlia e i vicini a lanciare l’allarme.

Nessun precedente segnalato

Secondo i carabinieri, non risultano segnalazioni di episodi di violenza o litigi precedenti all’interno del nucleo familiare. Il caso è ora nelle mani del sostituto procuratore Paolo Scafi. Fernanda Di Nuzzo è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, durante il quale le è stata asportata la milza, ma le sue condizioni sono rimaste critiche fino al decesso.

Il cordoglio delle istituzioni

Profonda commozione ha suscitato la notizia, anche per via del legame della donna con l’amministrazione pubblica. Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha dichiarato:

“La tragica scomparsa di Fernanda Di Nuzzo ci lascia attoniti. Era una persona al servizio della nostra comunità. Esprimiamo vicinanza e condoglianze ai familiari, ribadendo il nostro impegno contro la violenza di genere.”

Le parole di Roberta Metsola

Anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha espresso dolore per l’accaduto durante una visita ufficiale a Bergamo:

“Un pensiero va a Fernanda Di Nuzzo, maestra d’asilo uccisa ieri. La sua vita spezzata si aggiunge a quella di troppe donne vittime di femminicidio. Proprio ieri ero a Torino, questa tragedia mi colpisce ancora più da vicino.”

Un altro nome nell’elenco delle vittime

Fernanda Di Nuzzo è l’ennesima vittima di femminicidio in Italia. Una strage silenziosa che continua a colpire senza distinzioni di età, ruolo sociale o contesto. Il suo nome si aggiunge a quello di tante donne, come Giulia Cecchettin, che hanno perso la vita per mano di uomini che dicevano di amarle.