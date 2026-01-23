Esce in bici e non torna a casa: morto a 15 anni Francesco Latini, choc a Torre Cajetani

Francesco Latini trovato morto in un fossato a Torre Cajetani

Francesco Latini ritrovato privo di vita dopo ore di ricerche

Dramma nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio, a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone. Francesco Latini, 15 anni, è morto dopo essere uscito di casa in bicicletta per un giro e non aver più fatto ritorno. Il ragazzo è stato trovato senza vita in un dirupo nei pressi del laghetto di Torre Cajetani, in località via Vignola, al termine di ore di ricerche.

Secondo i primi accertamenti del medico legale, il decesso sarebbe stato causato dalle gravi ferite riportate nell’impatto della bicicletta contro un muretto. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’uscita in bicicletta e l’allarme dei genitori

Francesco era uscito dalla casa di famiglia intorno alle 15.30, come aveva fatto altre volte, per un breve giro in bici. Con il passare delle ore, però, il ragazzo non è rientrato e non rispondeva al telefono.

Preoccupati, intorno alle 17, i genitori hanno contattato i carabinieri, facendo scattare immediatamente le ricerche. Le operazioni si sono concentrate nella zona circostante il paese, con il supporto delle forze dell’ordine.

Il ritrovamento nel dirupo vicino al laghetto

Grazie all’aggancio del GPS dello smartphone, i carabinieri sono riusciti a localizzare il segnale del telefono del giovane in una zona prossima al laghetto di Torre Cajetani. Una volta raggiunto il punto indicato, la tragica scoperta: Francesco era già morto, riverso in un dirupo.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, il personale sanitario e il medico legale, che ha effettuato i primi rilievi.

L’impatto con il muretto e le prime ipotesi

Dalle prime ricostruzioni, il quindicenne avrebbe perso il controllo della bicicletta, andando a schiantarsi contro un muretto e precipitando nella scarpata sottostante. Resta però da chiarire cosa abbia provocato la caduta.

Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi: un malore improvviso, una perdita di equilibrio, l’eventuale presenza di un animale selvatico o anche l’intervento di un altro veicolo. Al momento, tuttavia, non ci sono tracce evidenti di collisioni con auto o moto.

Le verifiche proseguono per ricostruire con precisione gli ultimi istanti di vita del ragazzo.

Chi era Francesco Latini

Francesco Latini era uno studente al primo anno dell’Istituto Alberghiero di Fiuggi, molto conosciuto nella comunità locale. Viveva a Torre Cajetani con la famiglia e, secondo quanto riferito da chi lo conosceva, era un ragazzo tranquillo, appassionato della sua scuola e della vita all’aria aperta.

La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l’intero paese, dove la famiglia Latini è stimata e conosciuta.

Indagini in corso e comunità sotto choc

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena dell’incidente. La Procura valuterà eventuali ulteriori accertamenti tecnici.

Intanto, Torre Cajetani si stringe attorno alla famiglia di Francesco, colpita da una tragedia improvvisa e devastante. Un dolore che arriva a poche ore di distanza da un’altra grave notizia di cronaca avvenuta nel Frusinate, aggravando il senso di smarrimento di un’intera comunità.