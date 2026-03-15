Chi è la vittima dell’incidente di Varzo: sul Suv viaggiavano in 7, lo schianto tra la neve

L'auto dove viaggiava Francesco Roncoroni dopo l'incidente

La tragedia sulla provinciale 153 dopo una giornata sulla neve

Si chiamava Francesco Roncoroni, classe 1996, il giovane morto nel tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 marzo sulle montagne del Verbano-Cusio-Ossola.

Il ragazzo, originario della provincia di Como, viveva a Uggiate con Ronago e faceva parte di una comitiva di amici che stava rientrando a valle dopo una giornata trascorsa sulle piste da sci.

La tragedia si è consumata lungo la strada provinciale 153, nel tratto che collega la località sciistica di San Domenico al fondovalle.

L’incidente sulla strada di montagna

Lo schianto è avvenuto intorno alle 16:45 in località Gebbo, nel territorio di Varzo.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale di Verbania, il Land Rover Range Rover Sport su cui viaggiavano i ragazzi avrebbe perso il controllo mentre percorreva una curva.

In quel momento nella zona stava nevicando intensamente, rendendo la carreggiata particolarmente scivolosa.

Il SUV ha sbandato verso destra, ha sfondato il guardrail e dopo alcuni metri fuori strada ha terminato la sua corsa contro un’abitazione.

Sette giovani a bordo del SUV

Dai primi rilievi è emerso che sull’auto viaggiavano sette persone, un numero superiore a quello per cui il veicolo è omologato.

A bordo c’erano ragazzi con un’età compresa tra i 25 e i 30 anni, tutti parte della stessa comitiva che aveva trascorso la giornata nella stazione sciistica.

Francesco Roncoroni era seduto sul sedile anteriore, accanto al conducente.

L’impatto è stato violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi e i feriti

Dopo l’incidente sono intervenuti sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine.

Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni meteo e dalla neve presente sulla strada.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere del veicolo e mettere in sicurezza l’area.

Gli altri sei occupanti dell’auto, compreso il conducente, sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sono stati trasportati al DEA dell’ospedale San Biagio di Domodossola con codici di media gravità.

Strada chiusa e indagini in corso

Dopo l’incidente la strada provinciale 153 è stata chiusa al traffico nel tratto successivo alla località Gebbo.

La decisione è stata presa anche perché il guardrail distrutto nello schianto rendeva il tratto di strada particolarmente pericoloso.

Le operazioni di recupero del SUV sono proseguite anche nelle ore successive, ma la neve ha reso più complicato il lavoro dei soccorritori.

La ricostruzione della dinamica

Gli agenti della polizia stradale di Verbania stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori ci sono:

le condizioni della strada al momento dell’incidente

al momento dell’incidente la velocità del veicolo

il numero di passeggeri a bordo

Solo dopo gli accertamenti tecnici sarà possibile stabilire eventuali responsabilità o ipotesi di reato.

Nel frattempo la tragedia ha profondamente colpito gli amici della comitiva e la comunità del Comasco, da cui proveniva la vittima.