Frecce Tricolori: scontro in volo a Pantelleria durante un’esibizione pubblica

Luca Battistoni è rimasto ferito nell'incidente

Doveva essere una giornata di festa, quella organizzata daL’ill’Aeronautica Militare per l’open day del distaccamento aeroportuale di Pantelleria, ma si è trasformata in un momento di paura per i tanti presenti. Durante l’esibizione acrobatica delle Frecce Tricolori, tre velivoli sono rimasti coinvolti in un incidente in volo, fortunatamente senza gravi conseguenze per i piloti o il pubblico.

L’incidente dopo la ‘cardiode’, ferito Luca Battistoni

Secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica, l’incidente si è verificato durante una manovra nota come “cardiode”. Una separazione anomala della formazione ha costretto quattro velivoli del gruppo secondario, soprannominato “rombetto”, a interrompere l’esercitazione. Tre di questi aerei sono rientrati sulla pista di Pantelleria, mentre gli altri sono atterrati presso la base di Trapani.

Uno dei velivoli, un MB.339-A nella versione PAN (dotata di impianto fumogeno), ha subito un problema tecnico al ruotino anteriore in fase di atterraggio, finendo fuori pista su un pendio erboso. Il pilota, il 32enne Luca Battistoni, ha riportato lievi traumi alle ginocchia ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Sui social il video dello scontro

Un video pubblicato sui social mostra chiaramente l’istante dello scontro, con uno degli aerei del gruppo destro che tocca con un’ala un compagno di formazione, causando un effetto a catena. Il pubblico, concentrato sulle acrobazie, non avrebbe colto immediatamente la gravità dell’incidente.

Il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, presente all’evento, ha dichiarato: “È stato un momento di grande paura. I piloti sono stati straordinari nel gestire la situazione e portare in salvo gli aerei. Siamo vicini all’Aeronautica per quanto accaduto”. Le scatole nere saranno ora analizzate per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Shocking visuals ! Three Aermacchi MB-339 PAN aircraft of the Italian Air Force's aerobatic team "Frecce Tricolori" collided in mid-air during an air show in Italy, Pilot Injured, Airport Closed.



One of the aircraft managed to land but veered off the runway; the other two… pic.twitter.com/5sqjaLkW8D — FL360aero (@fl360aero) May 6, 2025