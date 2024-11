Chi è il bambino della Kinder, Matteo Farneti contro Egger: ‘Sono io, perché usano la mia foto’

Chi è l’iconico bambino il cui volto ha caratterizzato le confezioni dei prodotti Kinder dal 2004 al 2019? Il modello Matteo Farneti ha rotto gli indugi in un’intervista al Corriere di Bologna asserendo che in molti millantano di essere il protagonista dello scatto sulla confezione delle barrette di cioccolato.

Matteo Farneti si sfoga: ‘Non è piacevole vedere altri che si vantano di essere quel bambino con la mia foto’

Il 31enne di essere stufo di doversi giustificare continuamente giustificarsi. Il riferimento, tra gli altri, è Alessandro Egger, concorrente de La Talpa ed ex Ballando delle Stelle che ha condiviso uno scatto un immagine su Instagram con la confezione Kinder. “La cosa che non capisco è che, se davvero hanno lavorato per la Kinder, perché non mostrano la loro foto e usano la mia?” – si è domandato Farneti, senza nascondere il suo fastidio. “Non è piacevole vedere la propria immagine da bambino in mano ad altri mentre si vantano di essere proprio loro quel bambino”.

Il caso più eclatante a cui Farneti si riferisce è quello di Alessandro Egger, modello e attore. Nel 2019, Egger aveva postato una foto su Instagram in cui appariva sorridente mentre teneva in mano una confezione di barrette Kinder, lasciando intendere che fosse lui il bambino della pubblicità. Alcune testate giornalistiche avevano addirittura presentato Egger come l’“ex bambino della Kinder”. Cosa che lui non ha confermato ma nemmeno smentito.

Il post di Alessandro Egger nel 2019, la replica del modello: ‘Devo sempre giustificarmi’

“Devo sempre giustificarmi, questa cosa è snervante – ha continuato Matteo Farneti -. In più devo giustificarmi per una cosa assurda. Sono io quel bambino, dovrebbero giustificarsi gli altri, quelli che si spacciano per me.” La frustrazione di Matteo Farneti è comprensibile: nonostante la Ferrero abbia confermato che è lui il bambino della Kinder, molti ancora tentano di appropriarsi di quella celebre immagine. Una situazione che il modello definisce “spiacevole” e che lo costringe a difendere costantemente la sua identità.