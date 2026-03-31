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Roma, orrore su Rosi: la gattina abusata resiste tra trasfusioni e infezioni, manifestazione il 3 aprile

DiRedazione

Pubblicato: 31 Mar, 2026 - ore: 18:17 #abusi, #gattina Rosi, #Roma
La gattina RosiLa gattina Rosi

Otto giorni di ricovero: una battaglia ancora aperta

C’è una piccola vita che resiste, nonostante tutto.

Rosi, la gattina trovata gravemente ferita nel parco di Tor Tre Teste, a Roma, continua a lottare in condizioni critiche. Dopo giorni di cure intensive, il quadro resta estremamente delicato.

Secondo quanto comunicato da LNDC Animal Protection, che segue il caso fin dal primo momento, la prognosi è ancora riservata. I segnali di miglioramento ci sono, ma restano lievi e lenti. In un video diffuso nelle ultime ore si vede la micina mangiare. Un piccolo grande segnale di speranza. m

Le trasfusioni e le infezioni: il nodo più critico

A tenere in vita Rosi, al momento, è anche la seconda trasfusione di sangue, che le sta permettendo di guadagnare tempo prezioso.

Un tempo necessario per contrastare le infezioni, considerate il principale pericolo in questa fase.

I medici della clinica veterinaria di Roma stanno lavorando senza sosta, cercando di stabilizzare le condizioni della micia e permettere ai farmaci di fare effetto.

È una corsa contro il tempo, fatta di piccoli passi e grande incertezza.

Una rete di solidarietà intorno a Rosi

Accanto a lei non ci sono solo i veterinari.

I volontari della sezione LNDC di Ostia sono presenti ogni giorno, seguendo Rosi con attenzione e dedizione. E intorno alla sua storia si è creata una mobilitazione che va oltre ogni previsione.

Decine di persone hanno portato i propri gatti per consentire le trasfusioni. Un gesto concreto che ha fatto la differenza e che racconta il lato opposto della vicenda: quello della solidarietà.

Allo stesso tempo, sono arrivate numerose richieste di adozione e messaggi di affetto, segno di quanto questa storia abbia colpito profondamente l’opinione pubblica.

L’appello: aggiornamenti solo ufficiali

L’associazione ha però chiesto rispetto per il lavoro dei medici e dei volontari.

Per evitare interferenze nelle cure, è stato chiesto di non contattare direttamente la clinica e di seguire gli aggiornamenti solo attraverso i canali ufficiali.

Una richiesta necessaria, in un momento in cui ogni energia deve essere concentrata sulla sopravvivenza della gattina.

La risposta della città: manifestazione per la giustizia

Il caso di Rosi ha acceso anche una risposta pubblica.

Per il 3 aprile è stata organizzata una manifestazione a Roma, in via Francesco Tovaglieri, per chiedere giustizia e maggiore attenzione contro la violenza sugli animali.

Tra i partecipanti annunciati c’è anche il consigliere capitolino con delega alla tutela animale, che ha sottolineato la necessità di una presa di posizione collettiva.

Una storia che va oltre il singolo caso

Quella di Rosi non è solo una vicenda clinica.

È diventata il simbolo di una ferita più ampia, che riguarda il rapporto tra esseri umani e animali, tra violenza e responsabilità.

E mentre le indagini proseguono per individuare i responsabili, resta una scena sospesa:
una gattina che continua a resistere, giorno dopo giorno, sostenuta da chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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