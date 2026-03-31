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Meteo Pasqua, ribaltone improvviso: dal freddo al sole, ecco cosa succede davvero

DiRedazione

Pubblicato: 31 Mar, 2026 - ore: 18:44 #meteo, #meteo Pasqua 2026, #previsioni
Che tempo farà a Pasqua e PasquettaChe tempo farà a Pasqua e Pasquetta

Settimana Santa tra maltempo e correnti fredde

L’inizio della Settimana Santa non farà sconti.

Un vortice ciclonico posizionato tra Ionio, Basso Tirreno e Stretto di Sicilia porterà condizioni instabili su gran parte del Paese, con piogge diffuse, vento forte e temperature sotto media.

Al Centro, in particolare sulle regioni adriatiche, sono attese precipitazioni anche a carattere nevoso a quote collinari, mentre al Nord il quadro sarà più variabile, con schiarite alternate a nuvolosità irregolare.

Il Sud sarà l’area più esposta, con mareggiate e venti intensi che accompagneranno una fase tipicamente invernale, in netto contrasto con il periodo.

Il cambio di scenario: arriva l’anticiclone

Poi, improvvisamente, il quadro cambia.

A partire dal weekend, un promontorio anticiclonico si espanderà dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo, riportando condizioni più stabili e temperature in netto aumento.

Sarà un passaggio rapido ma evidente:
dai 14-15 gradi dei giorni peggiori si potrà arrivare fino a 22-25 gradi, con un ritorno diffuso del sole.

Un’evoluzione che gli esperti definiscono quasi paradossale per la sua rapidità, ma che al momento appare ben consolidata.

Pasqua e Pasquetta: tempo stabile ma con qualche eccezione

Le prospettive per il weekend festivo sono nel complesso favorevoli.

La probabilità di avere una Pasqua asciutta e mite è stimata intorno all’80%, un dato elevato considerando la distanza temporale.

Non mancheranno però alcune eccezioni:
al Sud potrebbero persistere brevi episodi di instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane e nelle zone interne di Calabria e Sicilia.

Si tratterà comunque di fenomeni locali e temporanei, che non dovrebbero compromettere il quadro generale.

Italia in viaggio: mete vicine e boom di prenotazioni

Il miglioramento del meteo si intreccia con un dato significativo: circa 10 milioni di italiani sono pronti a partire per il weekend pasquale.

La tendenza principale è quella della “prossimità”: viaggi brevi, spesso di due notti, verso destinazioni facilmente raggiungibili.

Tra le mete più richieste:
borghi, località di mare soprattutto in Puglia e Sicilia, ma anche montagna e centri termali.

Le città d’arte restano centrali, con Roma, Napoli, Venezia e Firenze tra le preferite, mentre cresce anche l’interesse per le capitali europee come Parigi, Barcellona e Londra.

Turismo tra cambiamenti e nuove abitudini

Il contesto internazionale continua a influenzare le scelte.

Le destinazioni a lungo raggio — come Maldive, Thailandia o Emirati — registrano un calo, mentre aumentano le cancellazioni verso alcune mete tradizionali.

Al contrario, si rafforza la domanda interna e quella europea, con un’attenzione crescente alle esperienze: enogastronomia, percorsi locali e soggiorni autentici diventano centrali nella scelta.

Una Pasqua giocata sul meteo

Quest’anno più che mai, la Pasqua si gioca sul filo delle previsioni.

Il passaggio da una fase quasi invernale a un clima primaverile potrebbe incidere direttamente sulle decisioni last minute.

Ma il trend sembra chiaro:
dopo giorni difficili, il sole torna protagonista proprio nel momento più atteso.

E per molti italiani, questo significa una cosa sola:
picnic, viaggi brevi e una Pasqua finalmente all’aperto.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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