Meteo Pasqua, ribaltone improvviso: dal freddo al sole, ecco cosa succede davvero

Settimana Santa tra maltempo e correnti fredde
L’inizio della Settimana Santa non farà sconti.
Un vortice ciclonico posizionato tra Ionio, Basso Tirreno e Stretto di Sicilia porterà condizioni instabili su gran parte del Paese, con piogge diffuse, vento forte e temperature sotto media.
Al Centro, in particolare sulle regioni adriatiche, sono attese precipitazioni anche a carattere nevoso a quote collinari, mentre al Nord il quadro sarà più variabile, con schiarite alternate a nuvolosità irregolare.
Il Sud sarà l’area più esposta, con mareggiate e venti intensi che accompagneranno una fase tipicamente invernale, in netto contrasto con il periodo.
Il cambio di scenario: arriva l’anticiclone
Poi, improvvisamente, il quadro cambia.
A partire dal weekend, un promontorio anticiclonico si espanderà dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo, riportando condizioni più stabili e temperature in netto aumento.
Sarà un passaggio rapido ma evidente:
dai 14-15 gradi dei giorni peggiori si potrà arrivare fino a 22-25 gradi, con un ritorno diffuso del sole.
Un’evoluzione che gli esperti definiscono quasi paradossale per la sua rapidità, ma che al momento appare ben consolidata.
Pasqua e Pasquetta: tempo stabile ma con qualche eccezione
Le prospettive per il weekend festivo sono nel complesso favorevoli.
La probabilità di avere una Pasqua asciutta e mite è stimata intorno all’80%, un dato elevato considerando la distanza temporale.
Non mancheranno però alcune eccezioni:
al Sud potrebbero persistere brevi episodi di instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane e nelle zone interne di Calabria e Sicilia.
Si tratterà comunque di fenomeni locali e temporanei, che non dovrebbero compromettere il quadro generale.
Italia in viaggio: mete vicine e boom di prenotazioni
Il miglioramento del meteo si intreccia con un dato significativo: circa 10 milioni di italiani sono pronti a partire per il weekend pasquale.
La tendenza principale è quella della “prossimità”: viaggi brevi, spesso di due notti, verso destinazioni facilmente raggiungibili.
Tra le mete più richieste:
borghi, località di mare soprattutto in Puglia e Sicilia, ma anche montagna e centri termali.
Le città d’arte restano centrali, con Roma, Napoli, Venezia e Firenze tra le preferite, mentre cresce anche l’interesse per le capitali europee come Parigi, Barcellona e Londra.
Turismo tra cambiamenti e nuove abitudini
Il contesto internazionale continua a influenzare le scelte.
Le destinazioni a lungo raggio — come Maldive, Thailandia o Emirati — registrano un calo, mentre aumentano le cancellazioni verso alcune mete tradizionali.
Al contrario, si rafforza la domanda interna e quella europea, con un’attenzione crescente alle esperienze: enogastronomia, percorsi locali e soggiorni autentici diventano centrali nella scelta.
Una Pasqua giocata sul meteo
Quest’anno più che mai, la Pasqua si gioca sul filo delle previsioni.
Il passaggio da una fase quasi invernale a un clima primaverile potrebbe incidere direttamente sulle decisioni last minute.
Ma il trend sembra chiaro:
dopo giorni difficili, il sole torna protagonista proprio nel momento più atteso.
E per molti italiani, questo significa una cosa sola:
picnic, viaggi brevi e una Pasqua finalmente all’aperto.