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Sedicenne scomparsa nel Trevigiano, l’appello delle istituzioni: ricerche in corso per Giorgia Monica Perju

DiRedazione

Pubblicato: 7 Giu, 2026 - ore: 04:41 #Giorgia Monica Perju, #Morgano, #scomparsa, #Treviso
Giorgia Monica Perju è stata avvistata alla stazione di Venezia MestreGiorgia Monica Perju è stata avvistata alla stazione di Venezia Mestre

L’ultimo segnale del cellulare è stato agganciato alla stazione di Venezia Mestre

Ore di forte apprensione nel Trevigiano per la scomparsa di Giorgia Monica Perju, una ragazza di 16 anni residente a Morgano della quale non si hanno più notizie dal pomeriggio di venerdì 5 giugno.

La macchina delle ricerche si è attivata immediatamente coinvolgendo forze dell’ordine, istituzioni e volontari, mentre sui social si moltiplicano gli appelli per contribuire al ritrovamento della giovane.

Tra i primi a intervenire pubblicamente c’è stato anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha scelto di utilizzare i propri canali social per amplificare il messaggio e invitare i cittadini alla massima collaborazione.

«Persona scomparsa – Aiutateci a condividere», ha scritto il governatore, chiedendo di diffondere il più possibile l’identikit della ragazza per favorire le ricerche.

L’ultima traccia porta alla stazione di Venezia Mestre

Al momento uno degli elementi più importanti a disposizione degli investigatori riguarda il telefono cellulare della sedicenne.

Secondo le informazioni emerse nelle prime ore successive alla denuncia di scomparsa, l’ultimo segnale utile sarebbe stato registrato intorno alle 15 di venerdì 5 giugno nella zona della stazione ferroviaria di Venezia Mestre.

Da quel momento il cellulare risulta spento oppure non raggiungibile.

Si tratta di un dettaglio ritenuto particolarmente importante dagli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire gli spostamenti della giovane e verificare eventuali testimonianze di persone che potrebbero averla vista nello scalo ferroviario o nelle aree circostanti.

Diffusa la descrizione della ragazza

Per agevolare le ricerche, le autorità hanno diffuso anche una descrizione fisica della sedicenne.

Giorgia Monica Perju è alta circa un metro e cinquantacinque centimetri, pesa una cinquantina di chili e ha capelli castani e occhi castani.

Ogni segnalazione potrebbe rivelarsi fondamentale per restringere il campo delle ricerche e consentire agli investigatori di ricostruire quanto accaduto dopo l’ultimo contatto registrato.

L’appello a chiunque abbia informazioni

Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia visto la ragazza o sia in possesso di informazioni utili a contattare immediatamente i carabinieri.

Anche dettagli apparentemente insignificanti potrebbero aiutare a orientare le indagini e a individuare eventuali tracce della giovane.

In queste ore familiari, amici e istituzioni stanno condividendo l’appello nella speranza che qualcuno possa fornire elementi utili al suo ritrovamento.

Chiunque ritenga di aver visto Giorgia Monica Perju o abbia informazioni utili è invitato a contattare il 112, fornendo ogni elemento che possa contribuire alle ricerche.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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