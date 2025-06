Greta Thunberg, fermata la nave umanitaria per Gaza: cosa sappiamo, mostrato video all’attivista

È alta tensione tra attivisti pro-Palestina e governo israeliano. La Madeleine, imbarcazione umanitaria della Freedom Flotilla Coalition con a bordo l’attivista Greta Thunberg, è stata intercettata e fermata dalle forze israeliane in acque internazionali, a circa 160 miglia da Gaza. Gli attivisti si erano proposti di protestare contro la campagna militare in corso da parte di Israele nella Striscia di Gaza e contro le restrizioni all’ingresso degli aiuti umanitari, che hanno messo a rischio di carestia il territorio di circa 2 milioni di palestinesi .

Attraverso Telegram, la FFC ha denunciato che l’equipaggio è stato “rapito”, mostrando una foto dei volontari seduti, mani alzate e giubbotti indossati. Greta Thunberg ha lanciato un appello al governo svedese: “Fate pressione per liberarci”. Le persone a bordo provengono da diversi Paesi: oltre che dalla Svezia, anche da Francia, Brasile, Germania, Olanda, Spagna e Turchia.

Questi gli attivisti a bordo: Greta Thunberg, attivista svedese per il clima; Rima Hassan, eurodeputata franco-palestinese; l’attivista per i diritti umani tedesca Yasemin Acar, di origini curde; dalla Francia anche Baptiste Andre, il giornalista di Al-Jazeera Omar Faiad e un altro giornalista, Yanis Mhamdi, nonché Pascal Maurieras, che aveva già partecipato a un viaggio della Flotilla nel 2018, e Reva Viard.

Inoltre sull’imbarcazione ci sono l’attivista brasiliano Thiago Avila, coordinatore di Freedom Flotilla Brasile e padre di una bambina di pochi mesi, l’attivista turco Suayb Ordu, quello spagnolo Sergio Toribio (Madrid ha convocato l’incaricato d’affari israeliano per il sequestro della nave) e l’olandese Marco van Rennes.

"My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces, or forces that support Israel." pic.twitter.com/Ku7QILHpfd