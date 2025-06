Empoli, uccide la moglie malata poi tenta di togliersi la vita

84enne uccide la moglie e tenta il suicidio a Empoli

Mauro Caparrini, 84 anni, ha soffocato la moglie Piera Ulivelli nel soggiorno della loro abitazione

Una tragedia consumata nel silenzio di un appartamento. Un gesto estremo, forse nato dalla disperazione. È morto così Piera Ulivelli, 83 anni, uccisa dal marito Mauro Caparrini, 84, nella loro casa di viale Buozzi, a Empoli.

Un sacchetto per porre fine alla sofferenza

Il dramma si è consumato tra la notte di domenica 8 giugno e la prima mattina di lunedì 9 giugno in un’abitazione in viale Buozzi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe soffocato la moglie con un sacchetto, probabilmente per porre fine a una lunga sofferenza. Subito dopo ha cercato di togliersi la vita tagliandosi le vene, senza però riuscirvi. Ora è ricoverato in ospedale sotto stretta sorveglianza, in stato di arresto.

A scoprire il dramma, un familiare

Un parente, solito far visita alla coppia, ha trovato la donna priva di vita e l’uomo in gravi condizioni. Sul posto 118 e polizia scientifica. Disposta l’autopsia sul corpo della donna. Fra le piste al vaglio, anche quella di una tragica decisione maturata nella disperazione: la donna, infatti, era da tempo affetta da una malattia. Male che secondo alcune indiscrezioni provocava uno stato di profonda sofferenza in Mauro Caparrini.