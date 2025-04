Ilaria Sula trovata morta in una valigia in un dirupo, l’ex confessa: inviava messaggi col suo cellulare

Ilaria Sula e Mark Samson

Ilaria Sula era scomparsa il 25 marzo a Roma, ritrovata nell’area boschiva di Poli

É stata trovata morta Ilaria Sula, la 22enne ternana scomparsa lo scorso 25 marzo a Roma. Il corpo della giovane è stato individuato in un’area boschiva in fondo a un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all’interno di un valigione. Fermato con l’accusa di omicidio il fidanzato, il filippino Mark Antony Samson, dal quale si era separata da poco. Il giovane ha confessato il delitto. Ad incastrarlo i tabulati e le celle del telefono della ragazza. La giovane presentava ferite di arma da taglio.

Mark Antony Samson ha indicato il posto dove aveva nascosto il corpo

Il 23enne aveva continuato ad utilizzare il cellulare della ex dopo averla uccisa mandando messaggi alle amiche e condividendo post sui social. Mark Antony Samson è stato sottoposto ad un lungo interrogatorio mentre gli inquirenti stanno lavorando per trovare il telefono cellulare della vittima che pare sia stato gettato in un tombino. Il 23enne filippino, residente nel quartiere africano di Roma (zona nord), ha indicato alle forze dell’ordine dove aveva nascosto il corpo della ragazza.

Le indagini degli investigatori della polizia di Stato della squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo si starebbero concentrando su una presunta storia recentemente conclusa con un ragazzo di origini filippine. Ilaria Sula, originaria di Terni, condivideva un appartamento con alcuni coinquilini in zona Furio Camillo a Roma.

Preoccupati, i genitori di Ilaria avevano presentato una denuncia al commissariato di polizia San Lorenzo che ha avviato indagini con il commissariato Sant’Ippolito. Ilaria Sula frequentava la triennale di Statistica all’università di Roma La Sapienza. “Non riusciamo a darci una spiegazione. Perché lo ha fatto? Non capiamo perché lo ha fatto, lo sa solo lui”. A dirlo Leon, il fratello minore della studentessa ventiduenne uccisa a Roma, arrivato nella Capitale con alcuni parenti.

Il luogo dove è stata trovata morta Ilaria Sula

Il fratello di Ilaria: ‘Solo lui sa perché l’ha fatto’, lo zio di Mark: ‘É un ragazzo buono’

“Ho parlato con Ilaria l’ultima volta due settimane fa perché era venuta a trovarci a Terni – ricorda – Era tranquilla e non mi ha parlato di problemi. Poi solo messaggi, ma non sono sicuro che li abbia scritti lei”. Quanto al fermato dice: “Lui lo conoscevo, sono stati un anno insieme ma si erano lasciati”. Increduli i familiari del 23enne filippino. “Mark è mio nipote, lui è un ragazzo buono, non ho mai immaginato che avesse fatto questa cosa” – ha detto lo zio del giovane filippino mentre lasciava la Questura. Mark Antony Samson studiava architettura e lavorava al Mc Donald’s.