Messa San Francesco da Paola in diretta tv e immagini di auguri da condividere

Oggi 2 aprile si festeggia San Francesco da Paola. Per i fedeli che non potranno assistere alla Santa Messa al Santuario Regionale San Francesco di Paola sarà possibile seguire le celebrazioni dedicate al santo sulle pagine social https://www.facebook.com/sanfrancescodipaolaofficial/ e sul canale YouTube cliccando qui.

Alle ore 11 la Santa Messa sarà celebrata dal vescovo di Crotone, monsignor Angelo Raffaele Panzetta. A seguire l’atto di affidamento e omaggio floreale del sindaco Roberto Perrotta al santo.

Alle ore 17,00 è prevista la celebrazione del canto dei Vespri e il Racconto del Pio Transito di San Francesco di Paola.

Nel corso della giornata le messe saranno celebrate nella Chiesa grande alle ore 7, 9, 11, 16 e 18. Inoltre il 2 aprile ci sarà la possibilità di confessarsi e celebrare il Giubileo in Basilica varcando la Porta Santa, visitare la cella di San Francesco da Paola e i luoghi dei Miracoli, pranzare nella casa del pellegrino previa prenotazione contattando il numero telefono 0982/616058. Sulla pagina Facebook sarà possibile rivedere anche alcune delle funzioni celebrate nel giorno di San Francesco da Paola.

Buon onomastico Francesco 2 aprile: immagini da inoltrare su WhatsApp

Eremita e fondatore dell’ordine dei Minimi, Francesco nacque a Paola, in provincia di Cosenza, nell’anno 1414 e morì a Tours in Francia il 2 aprile 1517 a 91 anni dopo aver vissuto 3 mesi in cella perché sentiva prossima la sua fine. Secondo il breviario romano il suo corpo rimase insepolto per 11 giorni emanava un profumo celeste. Tra i miracoli si ricorda quello dell’attraversamento dello Stretto di Messina sul suo mantello steso, dopo che il barcaiolo Pietro Coloso si era rifiutato di traghettare gratuitamente lui ed alcuni seguaci. Prodigio per il quale è stato nominato patrono della gente di mare d’Italia.

Oggi, 2 aprile, in occasione della ricorrenza di San Francesco da Paola, in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Francesco, buon onomastico Francesca. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 2 aprile, per gli auguri di buon onomastico.