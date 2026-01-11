Incendio in casa a L’Aquila, muore un’anziana di 82 anni: il rogo partito dalla poltrona

La tragedia in Via delle Bone Novelle

Una tragedia ha colpito la città de L’Aquila, dove una donna di 82 anni ha perso la vita in seguito a un incendio divampato all’interno della propria abitazione nel centro storico. Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio all’interno di un appartamento situato in via delle Bone Novelle, una zona residenziale nel cuore del capoluogo abruzzese.

Secondo i primi riscontri, le fiamme sarebbero partite dalla poltrona sulla quale l’anziana stava riposando. La donna viveva da sola e, quando l’incendio ha iniziato a propagarsi, non avrebbe avuto il tempo o la possibilità di mettersi in salvo.

L’allarme dato dai vicini per il fumo

A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno notato una densa colonna di fumo fuoriuscire dalle finestre dell’appartamento. Preoccupati per quanto stava accadendo, hanno immediatamente contattato i soccorsi.

La segnalazione ha consentito l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto con più mezzi per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio.

L’intervento dei soccorsi e il tragico epilogo

Una volta entrati nell’abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato la donna ormai priva di vita. Le fiamme avevano già invaso la stanza in cui si trovava e per l’anziana non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno tentato le manovre di soccorso, ma hanno potuto soltanto constatare il decesso. La donna sarebbe morta a causa delle gravi ustioni e dell’inalazione dei fumi sprigionati dal rogo.

L’appartamento posto sotto sequestro

Dopo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei locali, sono arrivati anche i carabinieri, che hanno operato su mandato della magistratura. L’intera abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Gli investigatori stanno lavorando per stabilire cosa abbia innescato l’incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se tutto lascia pensare a un incidente domestico.

Accertamenti in corso sulle cause del rogo

L’indagine aperta dovrà verificare se il principio d’incendio sia stato causato da un dispositivo elettrico, da una sigaretta o da altre fonti di calore presenti nella zona della poltrona. Saranno fondamentali le perizie tecniche per comprendere se vi siano state anomalie o eventuali responsabilità.

La notizia ha profondamente scosso la comunità aquilana, ancora una volta colpita da una tragedia che riporta l’attenzione sui rischi legati agli incendi domestici, soprattutto quando coinvolgono persone anziane che vivono sole.