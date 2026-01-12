Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Alberto Trentini libero dopo 13 mesi, con lui esce dal carcere venezuelano anche Mario Burlò: ‘Presto in Italia’

DiRedazione

Pubblicato: 12 Gen, 2026 - ore: 05:42 #Alberto Trentini, #Caracas, #Mario Burlò, #Venezuela
Alberto TrentiniAlberto Trentini

L’annuncio nel cuore della notte del Ministro degli Esteri Tajani: “Stanno bene, sono nella sede dell’Ambasciata”

La notizia è arrivata quando l’Italia dormiva ancora. Poco prima delle 5:00 del mattino tra l’11 e il 12 gennaio è arrivata la conferma dalla Farnesina: Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e hanno già raggiunto la sede dell’ambasciata italiana a Caracas.

A darne l’annuncio è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha parlato direttamente con entrambi i connazionali: “Sono in buone condizioni, sereni, e hanno già potuto sentire le loro famiglie. Rientreranno in Italia tra oggi e domani. Ieri sera la presidente Delcy Rodriguez mi ha comunicato che Trentini sarebbe stato liberato ed ora sia lui che Burlò sono in ambasciata”.

Un risultato definito dallo stesso ministro “frutto di un lungo lavoro diplomatico”, portato avanti per mesi insieme al sottosegretario e all’ambasciatore italiano in Venezuela, con un coinvolgimento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nei giorni scorsi era stato liberato l’imprenditore 77enne Luigi Gasperin.

Il caso Trentini: 423 giorni senza accuse formali

La liberazione di Alberto Trentini chiude uno dei casi più delicati degli ultimi anni. Cooperante umanitario, arrestato il 15 novembre 2024 a Guasdualito mentre lavorava per la ong Humanity and Inclusion, Trentini è rimasto 423 giorni in carcere senza un’imputazione chiara, detenuto nel penitenziario di massima sicurezza di El Rodeo I, alle porte di Caracas.

Per oltre un anno la sua famiglia, in particolare la madre Armanda Colusso, ha lanciato appelli pubblici carichi di angoscia. Parole che avevano colpito il Paese alla vigilia di Natale, raccontando un’attesa fatta di silenzi, fusi orari e speranze rimaste sospese. All’alba di oggi, quell’incubo si è finalmente interrotto.

Libero anche l’imprenditore torinese Mario Burlò

Insieme a Trentini è stato liberato anche Mario Burlò, imprenditore torinese scomparso nel nulla il 12 novembre 2024 e la cui detenzione era stata confermata solo in un secondo momento dal Consolato italiano.

Burlò, già assolto in Cassazione in un precedente processo per concorso esterno in associazione mafiosa, era detenuto in Venezuela per motivi mai chiariti ufficialmente. Secondo fonti diplomatiche, durante la prigionia avrebbe perso oltre 20 chili. Ora si trova anch’egli in ambasciata, assistito dal personale consolare.

Mario Burlò
Mario Burlò

Il segnale politico e il rientro imminente

“La loro liberazione è un segnale importante da parte delle autorità venezuelane”, ha sottolineato Tajani, parlando di un gesto apprezzato dal governo italiano. Un passaggio che rafforza il peso politico dell’operazione, maturata in un contesto diplomatico complesso e silenzioso.

Secondo quanto filtra dalla Farnesina, il rientro in Italia potrebbe avvenire già nelle prossime ore, compatibilmente con le procedure di sicurezza e i voli disponibili.

Per le famiglie, dopo mesi di attesa, è finalmente il tempo dei primi abbracci. Per la diplomazia italiana, una vittoria ottenuta lontano dai riflettori. Per Trentini e Burlò, l’alba più dolce dopo una lunga notte.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Incendio in casa a L’Aquila, muore un’anziana di 82 anni: il rogo partito dalla poltrona

Gen 11, 2026 Redazione
Attualità

Donna incinta trovata morta in casa a Verona: disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

Gen 11, 2026 Redazione
Attualità

Leonardo Bove trasferito al Niguarda: il 16enne ferito nel rogo di Crans Montana resta in condizioni gravissime

Gen 11, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Alberto Trentini libero dopo 13 mesi, con lui esce dal carcere venezuelano anche Mario Burlò: ‘Presto in Italia’

Attualità

Incendio in casa a L’Aquila, muore un’anziana di 82 anni: il rogo partito dalla poltrona

Attualità

Donna incinta trovata morta in casa a Verona: disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

Attualità

Leonardo Bove trasferito al Niguarda: il 16enne ferito nel rogo di Crans Montana resta in condizioni gravissime

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.